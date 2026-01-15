Sibérie : le génome d’un rhinocéros laineux retrouvé dans l’estomac d’un loup

DES LOUVETEAUX GELÉS

On a découvert le louveteau momifié près du village sibérien de Tumat. Avec sa sœur, exhumée en 2015, on les appelle les « louveteaux de Tumat ». Ce frère et cette sœur ont été ensevelis sous la glace peu de temps après leur mort, vraisemblablement à la suite de l’effondrement d’une tanière ou après un glissement de terrain. Leur excellent état de préservation livre des détails d’une grande finesse : les deux spécimens sont encore couverts d’une peau à la texture de parchemin avec de larges morceaux de fourrure brun foncé. L’un, figé dans un rictus éternel, montre encore les dents.

La rapidité de l’ensevelissement a également piégé les derniers repas des louveteaux. Leurs intestins respectifs recélaient des aliments variés : plumes d’oiseaux, morceaux de plantes, et même des restes de bousiers. Mais le plus gros de leur subsistance provenait, semble-t-il, de morceaux de chair de rhinocéros.

La Sibérie fut le dernier bastion de ces brouteurs gargantuesques, dont les cornes étaient les plus grandes du règne animal, du moins de ce que l’on en sait. Le rhinocéros qui a terminé en pâtée pour loup est l’un des individus les plus récents du registre fossile de cette espèce qui, selon certaines estimations, aurait disparu il y a 14 000 ans environ. Cela suggère que cet individu a fait partie des dernières générations de rhinocéros laineux à fouler la Terre.

RECONSTITUTION D’UN GÉNOME DE RHINOCÉROS LAINEUX