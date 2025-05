Plongez dans le monde étrange des champignons zombies

UNE DÉCOUVERTE RÉVOLUTIONNAIRE

Si les ophiocordyceps ont mauvaise réputation, ce n'est pas totalement sans raison. Quand Ophiocordyceps unilateralis s'attaque aux fourmis, il s'immisce d'abord silencieusement et attend son heure en déchaînant une véritable tempête biochimique dans le corps de l'insecte. Puis, lorsque les conditions environnementales lui paraissent appropriées, le champignon contraint la fourmi infectée à grimper le plus haut possible, là où la luminosité est idéale, bien souvent à midi, pour s'accrocher à une feuille et attendre que les fructifications de l'envahisseur lui transpercent la tête pour libérer des spores qui iront contaminer de nouvelles victimes et pérenniser le cycle. Plusieurs fourmis peuvent être infectées en même temps.

« Le plus glauque, c'est qu'elles finissent par se rassembler et on retrouve donc des sortes de cimetières », témoigne Charissa de Bekker, mycologue à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, non impliquée dans les travaux d'Araujo. « On ne sait pas vraiment pourquoi. »

L'évolution a attribué à chaque espèce de champignon parasite une seule espèce d'insecte. Cette relation affecte particulièrement les fourmis, mais un groupe de scientifiques, auquel appartient Araújo, a récemment découvert que les champignons pouvaient également créer des morts-vivants chez les araignées et les guêpes.

« La zombification des arthropodes par les champignons pourrait être plus fréquente et diversifiée que nous le pensons », déclare Araújo.