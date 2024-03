Champignons : nos fascinants voisins fongiques

Au cours du siècle écoulé, notre monde est devenu plus interconnecté que jamais et les champignons ont été embarqués dans d’innombrables voyages internationaux, accrochés à des plantes importées ou portés par le vent sur des centaines de kilomètres. Aujourd’hui, le changement climatique permet à nombre de ces organismes de prospérer dans des écosystèmes autrefois trop froids et secs. Si nous nous fions au passé, nous ne sommes pas forcément prêts pour ce qui nous attend.

En un sens, le monde des champignons est une mystérieuse dimension terrestre que nous apprenons tout juste à observer. S’ils poussent dans le sol et présentent des « tiges » comestibles comme les plantes, nombre de leurs caractéristiques les en distinguent pourtant. Alors que les parois cellulaires des végétaux sont constituées de cellulose, celles des champignons sont faites de chitine, une fibre que l’on retrouve aussi dans l’exosquelette des insectes et des crustacés. De plus, ils sont hétérotrophes, c’est-à-dire capables de manger d’autres organismes, souvent en décomposant du bois et des végétaux morts grâce à la sécrétion puis à la réabsorption d’enzymes. Sans eux, la flore et la faune mortes s’accumuleraient dans les forêts, et la plupart des arbres peineraient à trouver les nutriments indispensables à leur survie.