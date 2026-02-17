Vitesse maximale : le secret des glaces olympiques

C'est un mélange de chimie et de physique qui explique pourquoi les patineurs sur glace sont en fait techniquement des patineurs sur eau. Chimiquement, la surface de la glace ne se comporte pas de la même façon que les molécules plus en profondeur puisqu'il n'y a rien d'autre que l'air pour tenir les molécules superficielles en place. Libres de leurs mouvements, ces molécules se comportent comme de l'eau et lubrifient la glace, explique Edward Lozowski.

Pendant ce temps, la physique attribue la présence de cette eau au réchauffement par frottements et par pression. Quand un patineur touche la glace, la pression de la lame et de son corps fait fondre la surface et produit plus de liquide. Edward Lozowski souligne que c'est le réchauffement par frottements qui apporte la contribution la plus significative, le frottement entre un patin et la glace produit de la chaleur qui fait fondre la surface.

Quelle que soit l'explication scientifique de la présence de ce liquide, inhérente au patinage, l'eau présente à la surface est minime mais importante. Le liquide, d'une épaisseur d'entre un et trois micromètres, est comparable à une mèche comprenant une centaine de cheveux. C'est suffisant pour créer la surface glissante qui rend le patinage possible.

Sans cette couche glissante, on a l'impression de patiner sur du béton, révèle Sean Maw qui a expérimenté ce phénomène en patinant dehors sous -35 °C. Cependant, avec trop d'eau, les frottements augmentent et ralentissent les patineurs. « C'est un numéro d'équilibriste » révèle Sean Maw.

LES DÉFIS QUE LES MAÎTRES DE GLACE TENTENT DE RÉSOUDRE

Pour s'approcher d'un équilibre parfait, Mark Messer ajuste avec précision la glace de l'anneau de Calgary pour répondre aux besoins de vitesse. Les patineurs artistiques ont tendance à s'exercer sur une glace plus douce et plus chaude, nécessaire aux sauts. En revanche, Mark Messer explique que les patineurs de vitesse préfèrent une glace plus dure et plus froide, entre -8 et -9 °C, et une température de l'air située entre 15 et 16 °C. « Nous essayons d'atteindre un équilibre entre glisse et adhérence. Plus la glace est froide, moins il y a d'adhérence, et plus elle est chaude, moins il y a de glisse » affirme Mark Messer.