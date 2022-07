Pourquoi l'homme n'a-t-il plus d'os dans le pénis ?

Simmons a recueilli de nombreuses preuves de cette évolution des organes génitaux masculins chez les insectes ; puis, avec Firman, ils ont tourné leur attention vers les mammifères. Pour être plus précis, ils se sont intéressés au baculum, un os qu’ils appelaient « l’une des énigmes les plus déroutantes de la morphologie des mammifères ».

LE BACULUM, UN OS ÉNIGMATIQUE

Le baculum, ou os pénien, est long chez certaines espèces et court chez d’autres ; il peut être droit ou crochu, barbelé ou encore en forme de trident. Chez quelques espèces, comme la nôtre, il est tout simplement absent.

La communauté scientifique a développé plusieurs explications possibles de son existence. Certains ont suggéré qu’en rendant le pénis rigide, le baculum permet au mâle de délivrer plus de sperme à la femelle. Ces spermatozoïdes supplémentaires peuvent donc être plus nombreux que ceux des mâles rivaux. D’autres ont suggéré que le baculum aide les spermatozoïdes à voyager plus loin vers un ovule, et d’autres encore qu’il stimule la femelle, déclenchant l’ovulation.

Ces trois hypothèses ont un point commun : le baculum évolue pour assurer une meilleure efficacité de l’accouplement. En 2013, des chercheurs britanniques ont publié une étude confirmant cette idée : ils ont étudié des souris grises, une espèce chez laquelle les femelles s’accouplent avec plusieurs mâles à chaque fois qu’elles ovulent. Les scientifiques ont constaté que les souris mâles qui avaient un baculum plus large avaient plus de petits que les autres.

Simmons et Firman ont poussé cette recherche un peu plus loin. Ils ont émis l'hypothèse que cette différence de procréation entre les souris mâles pouvait entraîner une évolution du baculum. Pour le savoir, ils ont réalisé une expérience similaire à celle des scientifiques suisses. Ils ont créé deux groupes de souris : des mâles polygames d'un côté, des mâles monogames de l'autre.

Les femelles polygames ont pu s’accoupler avec trois mâles à chaque cycle. Les monogames n’ont pu s’accoupler qu’avec un seul. Ils ont élevé les souris pendant vingt-sept générations et ont ensuite examiné leur baculum. Comme pour les scarabées, celui-ci avait évolué : il était devenu plus épais dans le groupe des polygames, et plus fin dans celui des monogames. Pour la première fois, des scientifiques avaient ainsi observé l’évolution du baculum.

L’expérience ne résout toujours pas le mystère de l’utilité du baculum, mais Simmons et Firman ont une idée, du moins en ce qui concerne les souris. Ils pensent que cet os aide les souris mâles à stimuler l’appareil reproducteur féminin. Cette stimulation peut augmenter la probabilité que le mâle féconde les ovules de la femelle, ou augmenter les chances qu’un ovule fécondé s’implante avec succès dans son utérus.

Si le baculum est effectivement le résultat de la sélection sexuelle chez les mammifères, une question se pose tout naturellement : où est passé le nôtre ? « La raison pour laquelle les humains mâles n’ont pas de baculum reste mystérieuse », écrivait Paula Stackley, biologiste à l’université de Liverpool, dans la revue Current Biology, en 2012.

Une étude parue fin 2016 dans un article des Proceedings of the Royal Society B, a permis de déterminer que nos ancêtres avaient aussi un os pénien, et ce même si aucun baculum d’ancien hominidé n’a été retrouvé à ce jour. La cause de cette différenciation avec nos lointains ancêtres ? Selon les chercheurs, une compétition sexuelle minimale et une durée moyenne entre la pénétration et l'éjaculation chez l’Homme inférieure à deux minutes (hors préliminaires).

Chez les primates, les espèces monogames ont tendance à avoir des baculums beaucoup plus petits que les espèces où les mâles sont en compétition pour l’accouplement. Il ne serait donc pas fou de penser que le passage à la monogamie chez nos ancêtres a fait disparaître complètement le baculum humain (à l’exception de très, très rares cas effrayants).

Mais les choses ne sont pas si simples. Les chimpanzés, nos plus proches parents, sont loin d’être monogames. On pourrait donc penser qu’ils ont un baculum énorme. Mais, en réalité, il n’est que de la taille d’un grain de riz : environ cinq fois plus petit que le baculum d’un babouin. Tous les grands singes ont un baculum minuscule. Pour une raison encore inconnue, cet os énigmatique a disparu chez nos ancêtres depuis une dizaine de millions d’années, voire plus. Si le baculum peut évoluer en quelques semaines dans le cadre d’une expérience scientifique, son évolution peut également s’étendre sur de très longues périodes de temps.