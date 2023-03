Pourquoi passe-t-on (encore) à l’heure d’été ?

Le printemps est synonyme d’une multitude de changements : météo plus clémente, allongement des journées, éclosion des fleurs et début de l’heure d’été pour des millions de personnes dans le monde.

Toutefois, aux États-Unis et dans l’Union européenne, la pression s’intensifie pour en finir avec ce rite printanier particulier. Un groupe bipartisan de législateurs du Congrès américain a de nouveau présenté un projet de loi pour rendre l’heure d’été permanente. Le Sunshine Protection Act, ainsi qu’il se nomme, a effaré le pays lorsque le Sénat l’a adopté en 2022. Bien qu’il ait fini par mourir d’une mort lente à la Chambre des représentants, ce projet de loi reprend une nouvelle fois le chemin du processus législatif.

L’idée derrière le passage à l’heure d’été est de maximiser l’ensoleillement dans l’hémisphère nord. Mais depuis longtemps l’efficacité d’une telle mesure est remise en cause. Certains brandissent des études qui montrent que cela peut nuire à la santé, tandis que d’autres soutiennent que ces heures de soleil supplémentaires nous permettent de profiter d’un peu plus de temps en extérieur le soir venu.

QUAND PASSE-T-ON À L’HEURE D’ÉTÉ CETTE ANNÉE ?

En 2023, l’heure d’été prendra effet le 26 mars et prendra fin le 29 octobre.

Chaque dernier dimanche de mars, à 2 heures du matin, les horloges avancent d’une heure ; ce qui nous fait perdre une heure de sommeil. L’heure d’été prend fin chaque dernier dimanche d’octobre, à 2 heures du matin. On recule alors les horloges d’une heure et l’on gagne une heure de sommeil.

POURQUOI LA DURÉE D’ENSOLEILLEMENT VARIE-T-ELLE ?

Les changements saisonniers de la durée d’ensoleillement sont dus à la rotation désaxée de la Terre. Notre planète tourne sur son axe selon un angle relativement constant de 23,4 degrés par rapport à la verticale du plan de sa course autour du Soleil. Ainsi, à l’équateur le jour et la nuit durent chacun douze heures environ, et ce toute l’année. Mais cela ne vaut pas lorsqu’on se déplace vers le sud ou vers le nord.

En ce qui concerne l’hémisphère nord, l’été est synonyme de soleil. C’est la période où cette partie du globe est inclinée vers le Soleil et où les jours sont plus longs et plus chauds. Pendant ce temps-là, l’hémisphère sud est plongé dans les journées courtes de l’hiver, car il penche de l’autre côté. Six mois plus tard, la situation s’inverse, et l’hiver s’empare du Nord tandis que le Sud baigne dans la lumière.

À l’époque où l’on brûlait du charbon pour produire l’électricité qui alimentait les lampes, l’heure d’été fut mise en œuvre afin d’ajouter une heure d’ensoleillement à la fin de chaque jour ouvrable en avançant ou en reculant d’une heure pour s’aligner avec la lumière du jour. De ce fait, la participation ou non d’une région donnée dépend en partie de sa distance par rapport à l’équateur. Dans les pays qui en sont le plus éloignés, la différence de durée des jours entre l’été et l’hiver est plus prononcée ; ces pays sont plus susceptibles de prendre part au système du changement d’heure.

POURQUOI L’HEURE D’ÉTÉ A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ?

Beaucoup attribuent à Benjamin Franklin l’invention de l’heure d’été sur la foi d’une lettre sans doute satirique qu’il envoya au Journal de Paris en 1784. Dans celle-ci, il exprime sa stupéfaction de voir le soleil se lever à l’heure indue de six heures du matin, soit bien avant que la majorité des Parisiens ne voient eux-mêmes la lumière du jour.

S’ils se levaient avec le soleil, écrivit-il, la ville pourrait économiser une « somme immense » sur les bougies brûlées durant les heures obscures du soir. Il ne suggéra toutefois jamais de remonter ou d’avancer ses horloges mais proposa plutôt d’autres solutions amusantes à ce problème : tirer au canon dans les rues pour tirer les habitants de leur sommeil, taxer la présence de volets aux fenêtres et restreindre la vente de bougies.