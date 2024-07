Pourquoi tant d'assistants vituels ont-ils des voix féminines ?

Votre smartphone est-il « sexiste » ? Les assistants vocaux favorisent-ils les préjugés sexistes ou n'en sont-ils qu'un reflet ?

Les critiques à l'égard de l'usage des assistants vocaux sont apparues en même temps que les lancements très médiatisés des voix qui accompagnent les smartphones et autres technologies des maisons intelligentes. Les protestations n'ont fait que croître avec la percée des assistantes vocales, que 8.4 milliards de personnes utiliseront dans le monde d'ici fin 2024.

Pourquoi tant d'objections ? « Des machines obéissantes et serviables qui prétendent être des femmes entrent dans nos foyers, nos voitures et nos bureaux », souligne Saniye Gülser Corat, directrice de l'égalité des genres à l'UNESCO, dans un communiqué accompagnant un rapport de l'UNESCO (2019) sur les assistants vocaux et leur genre.

« Leur soumission intrinsèque influence la façon dont les gens s'adressent aux voix féminines et modèle la façon dont les femmes répondent aux demandes et s'expriment. »

L'agence des Nations unies signale qu'à de rares exceptions près, les assistants vocaux sont délibérément féminins, un choix que les entreprises technologiques expliquent par le fait que le marché fait confiance aux voix féminines et les préfère.

DES DÉCISIONS RAPIDES

« Les voix sont très complexes, très multidimensionnelles », explique Naim Zirau, coauteur d'une étude réalisée en 2021 sur les assistants vocaux, le genre et la hauteur de la voix, alors qu'il travaillait comme chercheur à l'université de Saint-Gall, en Suisse. Des facteurs comme l'âge, le genre de l'auditeur·rice, la démographie et la compréhension de la mission de l'assistant vocal semblent jouer un rôle dans la façon dont nous réagissons à une voix sexuée.

L'équipe de Zirau a mis au point une interface vocale et a demandé à des sujets de réserver un vol ou de répondre à une enquête financière à l'aide de voix de hauteurs différentes, longtemps associées au sexe et au genre en raison des hormones qui rendent les voix masculines généralement plus graves que les voix féminines. Ils ont découvert que les auditeur·rices décident instantanément du sexe de l'assistant virtuel lorsqu'ils entendaient chaque voix, et que le simple fait d'entendre une voix qu'ils associaient à un sexe particulier les amenait à faire des suppositions stéréotypées et sexistes sur l'assistant informatisé en question.

Les internautes sont plus susceptibles d'attribuer des stéréotypes comme « délicates » et « empathiques » aux voix féminines, alors que les voix masculines ont l'air « dominantes ». De plus, les participants ont systématiquement attribué un genre à une voix neutre, même lorsqu'ils avaient la possibilité de dire qu'ils étaient indécis. « Il existe une perception très dualiste de la notion de genre », dit Zirau.

Certains chercheurs pensent que l'on peut décider du genre de l'assistant vocal en cinq secondes, mais on se contredit souvent sur nos préférences. Une étude réalisée en 2020, par exemple, a révélé que, bien qu'une majorité d'hommes et de femmes aient déclaré vouloir entendre une voix féminine sur leur assistant vocal, les accents locaux jouaient un rôle important dans la détermination de la crédibilité d'un orateur, quel que soit son sexe. D'autres études montrent que la confiance des internautes dans les différentes voix varie selon les contextes sociaux.

"LES FEMMES SONT FORMIDABLES"

Pourquoi est-il impérieux de coder une voix informatisée en tant qu'homme ou femme ? Chris Mayhorn, directeur du département de psychologie de l'université d'État de Caroline du Nord, explique que les normes sociales, et une tendance de longue date à anthropomorphiser les machines, sont à blâmer. « Lorsque les gens entendent une voix, ils finissent par utiliser presque automatiquement les normes sociales », explique-t-il, y compris le schéma binaire des genres.

Chris Mayhorn est co-auteur d'une étude récente qui a examiné l'influence du sexe ressenti sur les perceptions des assistants vocaux par les participants. Dans l'ensemble, les participants faisaient davantage confiance à une voix féminine pour obtenir des conseils sur les médicaments et percevaient les voix féminines comme « plus bienveillante » que les voix masculines, un préjugé social courant parfois appelé l'effet « les femmes sont formidables ».

Ce n'est pas que l'on assume que les ordinateurs ou les assistants vocaux sont des humains avec un genre, d'après Mayhorn. C'est plutôt une preuve que les humains apportent inconsciemment leurs préjugés culturels, considérant les ordinateurs comme des êtres sociaux et en les voyant à travers un prisme de genre.

Le marketing et les interfaces utilisateurs des entreprises technologiques ont eu les mêmes effets, puisque les assistants vocaux les plus populaires ont reçu des noms à consonance féminine et ont des voix basées sur des enregistrements d'acteurs féminins. Bien que de nombreuses entreprises technologiques aient depuis supprimé les marqueurs « féminin » et masculin » de leurs options vocales, les assistants vocaux les plus populaires étaient initialement identifiés comme féminins dans leurs systèmes d'exploitation, désignés comme tels par les porte-parole des entreprises, et même programmés pour répondre au harcèlement sexiste par des commentaires aguicheurs.

« Pour nos objectifs, construire un assistant utile, solidaire et digne de confiance, une voix féminine était le meilleur choix », a déclaré une porte-parole de Microsoft au Wall Street Journal en 2017. D'autres entreprises ont été plus évasives quant aux raisons qui les ont poussées à choisir des voix féminines pour des tâches telles que la planification, la gestion de la correspondance et l'envoi de rappels : autant de tâches qui sont très majoritairement codées comme féminines à la maison ou sur le lieu de travail.

« Au final, ce que les gens recherchent est ce qui augmente l'engagement », explique Zirau, qui travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur principal en IA chez IBM.

UN AVENIR SANS DISTINCTION DE SEXE ?

Pourrait-il y avoir un avenir avec moins de voix féminines et plus de voix neutres ? Peut-être. Bien que la plupart des systèmes d'assistants vocaux proposent aujourd'hui des voix masculines et féminines, les voix non sexuées sont encore peu utilisées, malgré de nombreuses propositions de concepts vocaux non sexués. Apple fait figure d'exception : l'entreprise étiquette désormais les voix de manière générique et non plus en fonction du sexe, et propose une voix Siri non-sexiste enregistrée par un membre de la communauté LGBTQ+. Cette voix n'est toutefois pas la voix par défaut du téléphone, et la recherche psychologique sur la manière dont les utilisateurs réagissent et interagissent avec des voix apparemment non sexuées n'en est qu'à ses débuts.

Ce qui est clair, c'est que les assistants vocaux, considérés nouveaux il y a juste une décennie, sont plus populaires que jamais. En 2022, 142 millions d'internautes disposaient d'assistants vocaux, et ce chiffre devrait atteindre 157.1 millions d'internautes, soit près de la moitié de la population américaine, d'ici à 2026. La pandémie du covid-19 et l'utilisation toujours plus importante des smartphones expliquent l'essor vertigineux des assistants. Selon Mayhorn, les recherches menées par son équipe montrent que les personnes âgées sont plus que jamais intéressées par les assistants vocaux. « Beaucoup d'entre eux ont davantage l'expérience de l'assistance vocale que les jeunes étudiants », dit-il. « Cela me fait dire que nous commençons à voir la technologie pénétrer dans les foyers et que les gens commencent à en comprendre la valeur et l'intérêt. »