Les boissons énergisantes peuvent-elles vraiment stimuler votre métabolisme ?

Les boissons énergisantes ont désormais un nouveau rôle. Aujourd'hui entre les mains des sportifs et des influenceurs fitness, on les consomme non seulement pour rester éveillés, mais aussi pour perdre du poids.

Alors que de nombreuses boissons énergisantes contiennent énormément de sucre, et par la même occasion énormément de calories, des options pauvres en calories ont été développées. Certaines marques suggèrent que le choix d'une boisson hypocalorique par rapport à une boisson sucrée peut contribuer à la perte du poids.

D'autres vont plus loin, affirmant que ces boissons aident à stimuler le métabolisme et à brûler des graisses. Mais les boissons énergisantes peuvent-elles vraiment vous aider à perdre des kilos ?

UNE PERTE DE POIDS ?

« Tout genre de boisson caféinée augmentera brièvement le métabolisme », déclare Andrew Jagim, spécialiste de la médecine sportive à la Mayo Clinic et l'un des auteurs de l'avis de l'International Society of Sports Nutrition sur les boissons énergisantes. D'après les estimations, une dose quotidienne de 100 milligrammes de caféine brûlerait 100 calories par jour. « Cela ne suffira probablement pas à faire bouger l'aiguille de la balance en termes de perte de graisse substantielle au fil du temps », déclare Jagim.

Jeffrey Stout, physiologiste de l'exercice à l'université de Floride centrale, a mené des études sur une marque de boissons énergisantes. Il ajoute que « les boissons énergisantes semblent avoir un effet limité pour ce qui est de la perte de poids lorsqu'elles sont utilisées seules, mais elles ont l'air plus efficaces si on les combine à de l'exercice. »

Ainsi, bien que ces entreprises puissent affirmer que leurs boissons stimulent le métabolisme, les résultats sont loin d'être spectaculaires, déclare Lena Bakovic, diététicienne diplômée de Top Nutrition Coaching. « Il n'y a pas de corrélation entre la consommation de boissons énergisantes et la perte de poids à l'heure actuelle », précise-t-elle.

Pour la plupart des boissons énergisantes, la caféine est le composant actif principal, souvent mélangé à la taurine, au glucuronolactone, au guarana, et à la vitamine B, pour créer ce que les fabricants appellent un « mélange énergétique ». Cependant, la sécurité et l'efficacité à long terme de certains ingrédients contenus dans les boissons énergisantes n'ont pas fait l'objet d'études approfondies, en particulier lorsqu'ils sont combinés. « Les boissons énergisantes n'étant pas réglementées, la quantité réelle d'ingrédients mentionnés sur l'étiquette peut également être inexacte », précise Bakovic.

Dans certains cas, la caféine contenue dans les boissons énergisantes est dérivée du guarana, une plante originaire d'Amazonie qui contient plus de caféine que le café, le thé et le yerba maté. Un autre ingrédient fréquent est le gallate d'épigallocatéchine (EGCG), un composant du thé vert qui stimule le métabolisme et l'oxydation de la graisse. On pense que la taurine, un acide aminé naturellement présent dans la viande, dans le poisson et dans les œufs, augmente les performances physiques. Certaines boissons énergétiques possèdent notamment du chrome, ce qui, d'après une étude, aiderait à contrôler la faim, mais les résultats d'autres études sont mitigés.

En outre, certaines de ces boissons énergisantes hypocaloriques contiennent des édulcorants pauvres en calories ou sans calories, comme l'érythritol, le sucralose et la stévia. Alors qu'ils sont généralement considérés comme sûrs, le goût peut être dérangeant et l'érythritol peut même causer des problèmes digestifs chez certaines personnes.

Jagim remarque que des ingrédients fréquents comme les électrolytes et la vitamine B ne présentent ni un risque élevé ni une récompense significative. On retrouve la vitamine B, par exemple, dans la viande, les produits laitiers, les légumes à feuilles vertes et les haricots. Elle a de nombreux rôles, notamment celui de produire de l'énergie. Un supplément peut être utile en cas de carence, ce qui peut être le cas pour les végétaliens et les végétariens, mais si vous en consommez suffisamment, vous ne ferez qu'évacuer l'excédent, explique Jadim.

À SIROTER AVEC PRUDENCE

Bien que la consommation à court terme semble sans danger pour les adultes en bonne santé, les effets à long terme des boissons énergisantes font encore l'objet d'études. Andrew Jagim estime que les personnes qui consomment beaucoup de caféine, par exemple un café le matin, une boisson énergisante avant le sport et un petit remontant dans l'après-midi, bombardent leur système de stimulants. « Vos niveaux de stress vont être élevés pendant toute la journée et nous savons que cela peut avoir des effets néfastes sur le long terme », dit-il.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments conseille aux adultes de ne pas dépasser une dose de 400 milligrammes de caféine par jour. Pour donner un ordre d'idée, une canette de soda contient généralement 30 à 40 milligrammes de caféine, une tasse de thé contient 30 à 50 milligrammes et une tasse de café contient environ 80 à 100 milligrammes. Les boissons énergisantes, cependant, peuvent contenir entre 40 et 250 milligrammes de caféine par portion de 220 millilitres.

Lena Bakovic et Andrew Jagim déconseillent la consommation quotidienne de boissons énergisantes, car elle peut entraîner une dépendance. « Les effets négatifs sur la santé l'emporteraient sans aucun doute sur le léger bénéfice que l'on peut en tirer du point de vue métabolique », déclare Jagim.