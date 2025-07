Santé mentale : un tabou au masculin

« Là où les femmes se font plus volontiers du mal à elles-mêmes, les hommes expriment davantage leur mal-être par des comportements externalisés. Par exemple, ils peuvent prendre davantage de risques, ce qui peut correspondre à des équivalents suicidaires », explique le chercheur. Maud Le Rest constate que « les hommes vont beaucoup plus avoir des comportements violents, chercher à se battre, prendre de la drogue ou conduire [alcoolisés] ». Chez « les femmes, la violence sera plus intériorisée. Il y aura plus de tentatives de suicide, de scarification, et d'auto-dénigrement ».

« En outre, la dépression chez les hommes peut se manifester par des addictions », ajoute le docteur. « Régulièrement, les hommes se réfugient dans l’alcool, ce qui peut donner la fausse impression de contrôler les symptômes, en les masquant temporairement, [et retarder une prise en charge efficace]. En réalité, l’alcool aggrave la dépression à moyen terme, ce qui conduit à un cercle vicieux et à l’instauration d’une dépendance. […] L’alcool peut conduire à de la violence en agissant comme un désinhibiteur du comportement. Cela est d’autant plus à risque que la dépression chez les hommes se manifeste plus volontiers par de l’irritabilité et de l’agressivité ».

Pour Maud Le Rest, qui a mené une enquête sur la santé mentale masculine en s’appuyant sur de nombreux témoignages d’hommes, ces derniers « ne sont clairement pas assez conscients [de ces spécificités], parce qu’ils considèrent que c'est peut-être quelque part dans l'ordre biologique des choses qu'un homme soit plus violent ».

Boris Chaumette affirme « qu'il y a deux fois plus de tentatives de suicide chez les femmes, […] bien qu’on estime qu’environ trois-quarts des morts par suicide soient des hommes ». Pour le chercheur, « plusieurs raisons expliquent pourquoi le sexe masculin augmente le risque de suicide. D’abord les moyens utilisés sont plus léthaux chez les hommes que chez les femmes. En outre, les hommes ne sont pas assez accompagnés : ils sont davantage réticents à consulter, le retard d’accès aux soins est plus important et lorsqu’ils consultent, les symptômes sont devenus plus sévères et donc plus difficiles à traiter ».

SE TAIRE POUR « NE PAS PERDRE DE POINTS DE MASCULINITÉ »

Cette réticence à demander de l’aide s’explique en partie par « des freins culturels et de nombreux stéréotypes : “un homme, ça ne pleure pas”, “si je consulte, c’est que je suis faible”, etc. À force d’être répétés dans la société, ces stéréotypes sont intégrés par les hommes eux-mêmes ». Le psychiatre rappelle que ces messages sont fondés sur « le mythe de la virilité [qui] imposerait de refouler ses émotions et ses sentiments ».

Pour Maud Le Rest, si les hommes ne parlent pas de leur souffrance mentale, c’est « d’une part, parce qu’ils ont beaucoup de mal à accéder à leurs émotions. […] Une autre chose, c’est qu’il y a plein de préjugés sexistes qui [associent] la psychologie aux femmes, [insinuent] que les problèmes de santé mentale sont censés concerner surtout les femmes, que se confier est un truc de femmes, parce que les hommes sont persuadés d’avoir des choses plus importantes à gérer ». Elle rappelle qu’en 2022, sur Doctolib, 78 % des consultations chez le psychologue concernaient des patientes. L’autrice remarque « qu’il y a beaucoup [d’hommes] aussi qui vont sortir ce genre d'arguments : “je n’ai pas le temps, […] “ça ne sert à rien d’en parler”, […] ou “je suis trop intelligent pour ça” ».