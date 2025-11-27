Pourquoi certaines personnes sont-elles toujours en retard ?

LES JONGLEURS : POLYCHRONICITÉ ET MULTITÂCHE

Si vous aimez effectuer plusieurs tâches à la fois (par exemple passer de vos e-mails à la préparation d’un repas tout en envoyant des textos), il se pourrait que vous soyez naturellement polychronique, c’est-à-dire que vous préférez gérer plusieurs tâches en même temps plutôt que de les hiérarchiser.

Bien que cela puisse être bénéfique dans des contextes créatifs ou relationnels, il a été prouvé que cette tendance nuit à la ponctualité. Des recherches montrent par exemple que les personnes au trait polychronique prononcé arrivent jusqu’à quinze minutes plus tard que prévu, en moyenne, que celles ayant un style monochronique (une chose à la fois).

Jeff Conte explique le mécanisme : « Les polychroniques ont tendance à faire passer en premier les relations, la socialisation et tout ce qui survient spontanément, et à accorder une moindre priorité aux emplois du temps rigides. » Dawna Ballard ajoute que c’est cela qui détermine les comportements dans les cultures polychroniques (par exemple dans de nombreuses régions d’Amérique latine ou du Moyen-Orient) et non l’horloge. Dans ces régions, « on ne mettrait jamais abruptement fin à une conversation pour être à l’heure quelque part, explique-t-elle. Ce serait jugé discourtois et inefficace. »

Ironie du sort, dans les cultures monochroniques (États-Unis, Allemagne, Japon, voire dans les familles ou les organisations où la ponctualité est hautement valorisée), cette approche peut être interprétée à l’inverse de ce que la personne souhaite et donner d’elle l’image de quelqu’un d’indélicat ou d’irresponsable.

Ce qu’il est possible de faire : si vous vivez ou travaillez dans une culture valorisant un rapport au temps principalement centré sur la relation, davantage de flexibilité n’est pas en soi un défaut et vous n’avez pas nécessairement à « corriger » quoi que ce soit.

Mais si votre propension au retard cause des problèmes au sein de votre environnement, Jeff Conte recommande de programmer des réveils aux heures où vous devez partir étant donné que les polychroniques se laissent souvent retenir par des interactions de dernière minute et qu’une alarme est susceptible d’offrir une « porte de sortie » utile dans une conversation.

LES OISEAUX DE NUIT : CHRONOTYPE ET DÉSYNCHRONISATION CIRCADIENNE

L’horloge interne de chacun tourne à sa manière et les personnes au chronotype tardif, les oiseaux de nuit, s’endorment naturellement et se réveillent plus tard. Cela affecte souvent leur capacité à être ponctuels, car la société fonctionne en grande partie selon des horaires matinaux. Ce décalage crée ce que les chercheurs appellent une désynchronisation circadienne. « Si vous êtes un couche-tard, le monde, dans sa majorité, n’est pas conçu pour votre rythme », explique Dawna Ballard.

Non seulement il y a décalage, mais la recherche en chronobiologie montre que chez les couche-tard, la sécrétion de mélatonine se produit de manière retardée, ce qui place les premiers instants d’éveil sous le signe de l’apathie cognitive et du malaise physique.

En conséquence, « il faut plus longtemps pour se mettre en route, car les hormones qui nous propulsent vers l’éveil ne sont pas totalement présentes lorsque l’on doit se lever trop tôt par rapport à son rythme naturel », explique Geraldine Joaquim. « D’ailleurs, appuyer sur le bouton de rappel [du réveil] ne fait qu’entraîner de la précipitation, et la précipitation entraîne du retard. »

De plus, les couche-tard n’arrivent pas en retard qu’à leurs réunions matinales. La désynchronisation circadienne a également été associée à l’impulsivité et à des difficultés d’organisation qui s’étendent au reste de la journée.

Ce sont autant de raisons pour lesquelles les études montrent que les couche-tard sont plus susceptibles de manquer des échéances, de sous-estimer les temps de préparation et de connaître une plus grande variabilité de leur vigilance tout au long de la journée ; tous ces facteurs accroissent le risque de retard au-delà des seules heures du matin.