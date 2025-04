Peut-on vraiment faire confiance à son intuition ?

Comme il le remarque, les êtres humains ont tendance à avoir deux manières de pensée différentes : une approche analytique et une approche intuitive. Les personnes qui se reposent plus sur l’analyse ont tendance à être plus lentes mais ont plus souvent raison, tandis que les personnes qui se reposent sur leur intuition sont plus rapides mais également plus sujettes aux biais cognitifs. Dans le cas des théories du complot, « il est parfois plus facile de lire quelque chose et d’en tirer des conclusions hâtives, plutôt que d’avoir une approche plus analytique et critique à propos de l’information que l’on vient de lire », explique Darel Cookson.