Reprogrammer des cellules cancéreuses en cellules saines : l’espoir d’une nouvelle thérapie

Alors que le nombre de personnes atteintes par un cancer continue d’augmenter, les chercheurs se démènent pour trouver des solutions innovantes pour lutter contre la maladie. Le docteur Kwang-Hyun Cho, du département de bioingénierie et d’ingénierie cérébrale à l’Institut supérieur coréen des sciences et technologies (KAIST), et son équipe composée de la doctorante Seoyoon Jeong, du docteur Dongkwan Shin et du docteur Jeong-Ryeol Gong, ont développé une technologie originale de traitement du cancer.