Dans la force de l'âge : comment vieillir comme un athlète ?
"Je veux vivre jusqu'à 100 ans !" Voici nos conseils pour veillir en forme et en santé.
À ses débuts, Nora peinait à soulever un manche à balai au-dessus de sa tête. Un an plus tard, à 65 ans, elle a participé aux championnats du monde seniors de force athlétique à Palm Springs, en Californie, comme le montre la photo encadrée à gauche, où elle a soulevé de terre 152 kg.
Retrouvez cet article dans le numéro 313 du magazine National Geographic.
À l’échelle de l’évolution, l’humanité découvre tout juste le vieillissement. Depuis 1900, l’espérance de vie en France est passée de 45 à 83 ans, même si nous commençons à peine à comprendre les tenants scientifiques de la longévité – et ce dont sont capables les êtres humains avec une espérance de vie plus longue et en meilleure santé. Pour mettre à profit ces nouvelles connaissances, National Geographic vous propose dans ce dossier des témoignages de personnes de 50 ans et plus qui ont trouvé leur rythme de croisière pendant le dernier chapitre de leur existence. Vous y découvrirez aussi des conseils pour commencer dès maintenant à prolonger votre vie en bonne santé, quel que soit votre âge, ainsi que des recommandations de quatre des plus grands sportifs du 20e siècle.
Nora Langdon était dans les escaliers lorsqu’elle a eu un déclic. Elle était âgée de 64 ans et avait une belle vie derrière elle : agent immobilier depuis plus de trente ans dans la région de Détroit, aux États-Unis, elle avait élevé deux enfants et était entourée d’amis proches. Mais, au fil des années, elle avait pris du poids. D’abord progressivement, jusqu’à atteindre brusquement 100 kg. Elle n’avait jamais été sportive – elle n’avait pratiqué aucun sport, ni fréquenté de salles de gym, ni fait de l’exercice régulièrement –, mais elle ne passait pas pour autant tout son temps affalée sur son canapé.
Dans sa famille, l’effort avait toujours été valorisé. Pourtant, ces derniers temps, elle peinait à monter les escaliers des maisons qu’elle faisait visiter à des acheteurs potentiels. Nora Langdon a commencé à s’inquiéter. Elle avait vu des retraités être victimes de leur mode de vie sédentaire. Elle-même s’y refusait. « Je me suis dit : non, je ne partirai pas comme ça. »
Lors de son anniversaire, elle a discuté avec le mari d’une amie : Art Little, physique sec et personnalité enthousiaste, était coach de force athlétique au nord de Détroit. Il l’a invitée à venir faire un cours d’essai. Nora a hésité, car elle ne connaissait rien à l’haltérophilie et s’était toujours considérée comme « une petite nature ». À son arrivée, Art Little l’a menée vers un banc. Autour d’eux, des hommes au cou épais laissaient échapper des grognements. Les poids s’entrechoquaient. Le coach a demandé à Nora de s’allonger, puis il a placé un manche à balai entre ses mains. Elle a fait monter et descendre le bâton pesant un peu moins de 1,3 kg au-dessus de sa tête, en luttant contre la gravité.
Gene Dykes traverse le relief impitoyable du Vermilion Cliffs National Monument, en Arizona. Il ne court jamais avec des écouteurs, car la course concentre toute son attention.
Ce soir-là, elle est rentrée chez elle épuisée. Elle n’avait pas envie d’y retourner, mais une voix intérieure lui interdisait de renoncer après une seule séance. Elle est donc revenue au club quelques jours plus tard, puis la semaine suivante. Le coach l’a encouragée à ajouter du poids – passant du manche à balai aux haltères sans poids, puis avec poids. À chaque fois, elle lui répétait qu’elle n’y arriverait pas. « Essaye quand même ! », répondait Art Little. Elle a obtempéré et s’est aperçue qu’elle adorait le sentiment de gagner en puissance. Peu après, encouragée par son entraîneur, elle s’est inscrite à des compétitions de force athlétique et a commencé à collectionner les médailles d’or dans sa tranche d’âge. Désormais, Nora Langdon est plus forte que la plupart des femmes âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années.
Son cas n’est pas une exception. Ainsi, en Pennsylvanie, un programmeur informatique a repris la course à pied autour de la cinquantaine et est aujourd’hui le marathonien le plus rapide des plus de 70 ans. En Idaho, une vététiste a raflé des titres de championne du monde en découvrant que donner la priorité à sa santé mentale faisait renaître son amour pour ce sport et l’aidait à rester alerte. En Irlande, un ex-rugbyman a compris, après une série de blessures, qu’il fallait persévérer pour trouver le sport adapté à un corps qui change ; et il est entré dans le Livre Guinness des records pour avoir été le premier homme à nager 1,6 km dans de l’eau glacée sur les sept continents.
Ces sportifs sont autant de visages d’une vaste mais discrète révolution de notre compréhension du potentiel humain tout au long de la vie. Pour Hirofumi Tanaka, un des principaux chercheurs sur l’activité physique et la longévité, les sportifs qui continuent la compétition après 35 ans font figure d’exemples éloquents de ce qu’il appelle « le vieillissement réussi », grâce à leur faculté à garder leur force musculaire, leur endurance et leur santé cardio- vasculaire à l’âge mûr.
« C’est stupéfiant, affirme Hirofumi Tanaka, directeur du Laboratoire de recherche sur le vieillissement cardiovasculaire à l’université du Texas à Austin. Si vous regardez le record mondial [tous sports confondus], il n’a, pour ainsi dire, pas bougé. Il est à peu près identique depuis dix ou vingt ans. » Mais les records par tranche d’âge, eux, dit-il « s’améliorent rapidement ».