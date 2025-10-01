Dans la force de l'âge : comment vieillir comme un athlète ?

À l’échelle de l’évolution, l’humanité découvre tout juste le vieillissement. Depuis 1900, l’espérance de vie en France est passée de 45 à 83 ans, même si nous commençons à peine à comprendre les tenants scientifiques de la longévité – et ce dont sont capables les êtres humains avec une espérance de vie plus longue et en meilleure santé. Pour mettre à profit ces nouvelles connaissances, National Geographic vous propose dans ce dossier des témoignages de personnes de 50 ans et plus qui ont trouvé leur rythme de croisière pendant le dernier chapitre de leur existence. Vous y découvrirez aussi des conseils pour commencer dès maintenant à prolonger votre vie en bonne santé, quel que soit votre âge, ainsi que des recommandations de quatre des plus grands sportifs du 20e siècle.

Nora Langdon était dans les escaliers lorsqu’elle a eu un déclic. Elle était âgée de 64 ans et avait une belle vie derrière elle : agent immobilier depuis plus de trente ans dans la région de Détroit, aux États-Unis, elle avait élevé deux enfants et était entourée d’amis proches. Mais, au fil des années, elle avait pris du poids. D’abord progressivement, jusqu’à atteindre brusquement 100 kg. Elle n’avait jamais été sportive – elle n’avait pratiqué aucun sport, ni fréquenté de salles de gym, ni fait de l’exercice régulièrement –, mais elle ne passait pas pour autant tout son temps affalée sur son canapé.

Dans sa famille, l’effort avait toujours été valorisé. Pourtant, ces derniers temps, elle peinait à monter les escaliers des maisons qu’elle faisait visiter à des acheteurs potentiels. Nora Langdon a commencé à s’inquiéter. Elle avait vu des retraités être victimes de leur mode de vie sédentaire. Elle-même s’y refusait. « Je me suis dit : non, je ne partirai pas comme ça. »