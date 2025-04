Renforcer ce muscle pourrait soulager vos maux de dos

FLÉCHISSEURS ET DOULEUR

Lorsque le psoas est tendu, la douleur peut irradier à travers le dos, les hanches ou l'aine. D'après une étude de l'European Heart Journal publiée en 2023, nous passons en moyenne 10,4 heures assis par jour, soit bien assez de temps pour gripper ce muscle.

« Le psoas va tirer sur ses deux extrémités », indique Lau, ce qui affecte l'alignement pelvien et induit une tension dans le dos.

Physiothérapeute et préparateur physique au centre Motiv de New York, James Chung ajoute que de nombreuses personnes contractent inconsciemment leur abdomen « en anticipation de la douleur » ou du moins « en anticipation perçue ». Cette contraction permanente exerce une pression majeure sur les fléchisseurs de la hanche.

En outre, les reins sont en contact direct avec le psoas. Comme nous l'explique Lake, puisque la protection des reins constitue une priorité pour le cerveau, le fascia environnant pourrait se contracter davantage, ce qui ne ferait qu'exacerber la tension dans cette région anatomique.

Mais alors, comment déterminer si le psoas est à l'origine de vos problèmes ? Généralement, la lombalgie liée au psoas est une douleur profonde ressentie à la frontière entre le dos et les fesses. « Souvent, la douleur est plus intense lorsque vous restez assis et s'apaise lorsque vous bougez », poursuit Lake. Un médecin peut également vous proposer le test de Thomas, indique Chung, pour identifier la région douloureuse au sein du complexe ilio-psoas. Si le mouvement n'a aucun impact sur la douleur, cela suggère que le problème provient plutôt d'un organe interne et non d'un muscle.

FLÉCHISSEURS ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Il n'existe pas de remède miracle pour la lombalgie. « Si vous avez passé dix ou vingt ans assis derrière un bureau, il faudra des semaines ou des mois d'étirement et de renforcement », indique Lau, qui commence généralement par des séances de kinésithérapie avec ses patients.

Pour un soulagement des douleurs à court terme, il est possible d'opter pour le rouleau de massage, qui cible le muscle et le fascia. Il faut alors placer le rouleau sous votre corps de manière à masser la colonne vertébrale, les fléchisseurs de la hanche, les quadriceps, les ischio-jambiers et le côté des hanches. Pour une action encore plus ciblée, une simple balle de tennis fait également des merveilles.

D'autres traitements sont également bénéfiques, comme le massage craniosacral, qui implique de manipuler délicatement le crâne et la colonne vertébrale, ou encore l'acupuncture. Même s'il ne la prescrirait pas en premier recours, Lau indique que cette dernière option représente « une bonne alternative pour les troubles musculo-squelettiques. »

Il est également possible d'apporter certaines modifications dans vos mouvements quotidiens. Évitez par exemple de vous asseoir le dos courbé ou de contracter le haut du corps pendant de longues périodes. « En contractant les abdominaux, on tire sur l'avant du pelvis qui nous repousse sur notre colonne vertébrale et dans le bas du dos, ce qui place le psoas en position raccourcie », explique Lake.

N'allez pas simplement troquer la position assise pour la station debout. « Je recommande généralement de ne pas rester immobile, quelle que soit la position, que ce soit rester longtemps assis ou debout », précise Lau. Les bureaux assis-debout sont utiles, mais se lever et bouger toutes les heures est tout aussi important.

Lake recommande également d'être attentif à la façon dont vous dormez. « Si vous travaillez assis et dormez sur le flanc, votre psoas reste en position chaise jusqu'à 18 heures sur 24 », indique-t-elle. En position allongée, la présence d'une douleur peut indiquer un psoas raccourci. Placer un oreiller sous vos genoux peut soulager la douleur et habituer votre corps à la position allongée sur le dos.

Une fois les changements amorcés dans vos mouvements, l'étape suivante est la mobilité. « Les patients présentent souvent des faiblesses, mais ils doivent commencer par la mobilité en s'assurant que toutes leurs articulations sont fonctionnelles avant d'ajouter une charge », préconise Lake. Commencez par des étirements légers, comme un étirement debout des fléchisseurs de la hanche ou des fentes. Des postures de yoga comme le chat-vache et le 90/90 sont également bénéfiques.

Une fois la mobilité améliorée, développez de la force à travers des mouvements de la hanche. « La hanche est un muscle puissant si vous l'entraînez, mais beaucoup ne pratiquent pas la flexion de la hanche », témoigne Chung.

Pensez par exemple au lever de jambe, aux montées de genoux ou au battement de jambes. Ajoutez de la résistance avec des élastiques ou des poids pour chevilles. Des mouvements composés comme les squats ou le soulevé de terre contribuent également au renforcement des fléchisseurs de la hanche par le biais de muscles comme les fessiers ou les abdominaux.