Cette technique ancestrale vous permettra de mémoriser (presque) tout

Des études récentes d’imagerie cérébrale montrent que l’utilisation de la méthode des loci crée des réseaux neuronaux plus solides en reliant plusieurs parties du cerveau impliquées dans la mémoire : le cortex préfrontal, l’hippocampe et le cortex visuel.

Pour Michael Dottino, la mémoire est une affaire de famille. Son père a fondé le USA Memory Championship, et Michael a formé des professionnels et des étudiants aux techniques de mémorisation. Puis le centre communautaire juif local lui a proposé un nouveau défi : créer un cours pour des personnes âgées atteintes de démence à un stade précoce.

« Ce cours a donné une seconde jeunesse à ma mère », affirme Matina Vourvopoulos, la fille de Karen. « Elle est plus dynamique, inspirée, créative et enthousiaste à propos de la vie. J’aimerais qu’il existe un Memory Institute pour chaque senior, dans chaque communauté. »

Mais jusqu’à présent, les recherches sont prometteuses. Une vaste étude financée par les National Institutes of Health, aux États-Unis, a montré que la stimulation cognitive peut aider les personnes âgées en bonne santé à maintenir et améliorer leurs capacités mentales.

Le concept semble intuitif : si l’on peut entraîner son cerveau à stocker et retrouver efficacement n’importe quelle information grâce à la mémoire spatiale, pourquoi ne pas aussi l’entraîner à accéder à des états positifs et apaisants quand on en a le plus besoin ?