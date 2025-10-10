Comment parler de santé mentale aux enfants ?

Lancé le 10 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, ce dispositif vise à poser les bases d’une campagne de prévention durable et pluriannuelle. Il s’appuie sur des actions de terrain, notamment la distribution de livrets pédagogiques intitulés Parlons santé mentale destinés aux enfants comme aux adultes dans les écoles et en ligne. Ces supports viennent compléter les kits pédagogiques pour les séances d'empathie à l'école déjà proposés aux enseignants. Un spot vidéo et une campagne d'affichage complètent ce dispositif.

« La mission de Disney est de divertir et d’inspirer », explique Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France. « En nous associant à l’État avec Vice-Versa, nous mettons la puissance de nos histoires au service de l’intérêt général, pour dédramatiser les questions de santé mentale et passer de l’émotion à l’action. »

Élue Grande cause nationale 2025, la santé mentale constitue un enjeu majeur de santé publique. « C’est particulièrement le cas pour les enfants et les jeunes, qui sont en première ligne en raison de l’anxiété, de l’usage des écrans, de l’isolement ou de la pression scolaire », a souligné Thibaut de Saint Pol, délégué interministériel à la jeunesse, lors de la conférence de presse organisée jeudi 9 octobre pour présenter ce partenariat.

Selon la définition de l’OMS, la santé mentale fait partie intégrante du bien-être général et en est une composante essentielle. Elle ne se définit pas uniquement par l’absence de troubles psychiques.

En France, la santé mentale des enfants ne cesse de se dégrader. La pandémie de Covid-19 a agi comme un révélateur d’un mal-être déjà présent, soulignant l’urgence de renforcer la prévention, l’accompagnement et la prise en charge des troubles psychiques.

LA SANTÉ MENTALE DES ENFANTS DE MOINS DE ONZE ANS EN CHIFFRES

Dans ce contexte, l’étude nationale Enabee a été lancée en 2022 par Santé publique France, avec le soutien des ministères de la Santé et de l’Éducation nationale, afin d’évaluer le bien-être des enfants âgés de trois à onze ans en France métropolitaine. Elle vise à mesurer à la fois le niveau de bien-être et la prévalence de certaines difficultés ou troubles probables chez les enfants scolarisés, de la petite section de maternelle (PS) au cours moyen de deuxième année (CM2). L’enquête repose sur trois sources d’informations : les enfants eux-mêmes, leurs parents et leurs enseignants.