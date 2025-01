La dénutrition, une crise silencieuse qui menace notre cerveau

Ces chiffres rendent difficile l’application des anciennes recommandations devenues obsolètes. Aujourd’hui, augmenter sa consommation de poissons gras présente plus de risques que de bienfaits. « Les métaux lourds sont très bien absorbés par les graisses, or le cerveau est l’organe le plus graisseux du corps humain, après le tissu adipeux – la graisse autour de nos organes », poursuit Guillaume Fond. Une consommation trop importante de poissons gras pourrait donc « engendrer de la neuro-inflammation, et par la suite des troubles de la santé mentale […] Les personnes les plus vulnérables sont les jeunes enfants et les personnes âgées ».

L’Anses recommande en conséquence, depuis une quinzaine d’années, de ne « consommer [que] deux portions de poissons par semaine, dont un poisson gras ». Les scientifiques aussi, avec ce constat, se sont tournés vers le tout début de la chaîne alimentaire du poisson pour trouver une source d’oméga-3. « La véritable source se trouve dans les microalgues présentes dans les océans, et dont se nourrissent les petits poissons, qui les concentrent dans leur chair, puis qui sont mangés par les plus gros poissons et ainsi de suite », souligne Guillaume Fond. « L’idée serait d’extraire en grosses quantités ce DHA, en cultivant les algues afin d’en produire de l’huile ».

LA VITAMINE D

Au Centre d’Etude et de Recherche sur les Services de Santé et la Qualité de vie (CEReSS) où travaille Guillaume Fond, « 100 % des personnes admises en consultation pour dépression présentent une insuffisance en vitamine D », rappelle le médecin. L’Anses indique par ailleurs que « parmi toutes les vitamines, la vitamine D est celle qui fait l’objet de plus d’insuffisance dans la population ».

Pourtant, là encore, ce nutriment joue un rôle clé dans la santé mentale et dans la santé générale. Selon l’Anses, la vitamine D participe à « une bonne transmission nerveuse, une contraction musculaire efficace, la régulation hormonale, la différenciation et l’activité des cellules du système immunitaire », entre autres. L’agence prescrit ainsi : « la référence nutritionnelle pour la population (RNP) est de 15 microgrammes par jour pour les adultes, en plus d’une exposition régulière aux rayons UV du soleil ». Par chance, la vitamine D a d’autres sources que les poissons gras, dont les champignons et le jaune d’œuf.

Toutefois, il reste important de se supplémenter en vitamine D en plus d’une alimentation variée puisque les quantités trouvées dans les champignons ou les jaunes d’œufs sont si infimes, qu’il faudrait en manger une grande quantité tous les jours pour atteindre les recommandations de l’Anses. Il est aussi recommandé de « s’exposer au maximum aux rayons du soleil, particulièrement en hiver, pendant une période d’au moins vingt minutes et sur une large surface de peau, idéalement le torse », affirme Guillaume Fond.

Les carences en DHA et en vitamine D ne sont pas les seuls manques dont souffre notre cerveau. « Le métylpholate ou vitamine B9 active et le Zinc ont montré de multiples bénéfices pour la santé mentale et devraient également être priorisés dans notre alimentation », juge le médecin. Il met néanmoins en garde sur les dangers d’une consommation supérieure au seuil de toxicité. « Tous les minéraux peuvent être toxiques à forte dose ».

UN BESOIN DE POLITIQUES PUBLIQUES

« Le cerveau, nous le savons, est dans l’incapacité de stocker les nutriments, et se vide progressivement de ses stocks s'ils ne sont pas utilisés », commence le docteur Fond. « Surtout pour les personnes plus âgées, qui dès le milieu de la vie, commencent petit à petit à perdre leurs capacités d’absorption des nutriments par les organes ».

Pour ralentir ce processus, « nous avons besoin de politiques de santé publique », affirme-t-il. Il existe déjà depuis plusieurs années un Plan National de Nutrition de Santé (PNNS), « mais qui n’a pas démontré son efficacité au regard des chiffres récents », juge Guillaume Fond. « Force est de constater que c’est jusqu’alors un échec, lorsqu’on regarde l’épidémie de troubles alimentaires chez les plus jeunes ».