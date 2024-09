L’IMC est-il encore une mesure fiable ?

Vous le trouverez chez le médecin, à la salle de sport et sur des calculateurs en ligne : l’indice de masse corporelle, ou IMC, est omniprésent depuis son arrivée dans les années 1970. Cependant, depuis une dizaine d’années, cet indicateur du « poids normal » est passé au crible, et ce, pour de bonnes raisons. Selon les experts, la relation entre le bien-être physique et l’IMC est complexe et ce dernier ne constitue souvent pas un bon indicateur de l’état de santé général.

L’IMC est une simple mesure calculée en divisant le poids d’une personne, soit sa masse en kilogrammes, par sa taille en mètre au carré. Depuis des décennies, les médecins s’en servent pour classer notre poids, en fonction de notre taille, dans différentes catégories : maigreur, poids normal, surpoids ou obésité. Vingt-cinq est le chiffre magique : à partir de ce seuil, vous entrez dans la catégorie des personnes considérées comme étant en surpoids, voire obèses.

Certaines études démographiques ont associé un IMC élevé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et d’autres troubles endocriniens. Cependant, le poids n’est peut-être pas le seul et unique facteur à l’origine de ces problèmes de santé : des recherches montrent que la honte et la stigmatisation auxquelles sont confrontées les personnes possédant un IMC élevé pourraient également contribuer à de mauvais résultats médicaux.

Aucune autre étude n’a réussi à établir de forte corrélation entre l’IMC et l’état de santé. Fatima Cody Stanford, maître de conférences à la Harvard Medical School et médecin spécialiste de l’obésité au Massachusetts General Hospital, affirme que les personnes minces peuvent être en mauvaise santé, tandis que les personnes dont l’IMC est supérieur à vingt-cinq peuvent avoir des résultats d’examens médicaux irréprochables. Ainsi, lorsqu’on en vient à la situation individuelle de chaque personne, « cette mesure ne permet pas vraiment de prédire l’état de santé avec précision », déclare A. Janet Tomiyama, professeur de psychologie à l’université de Californie, à Los Angeles.

Pourquoi nous fions-nous encore à l’IMC ? Existe-t-il de meilleurs indicateurs de santé générale dont nous pourrions nous servir ?

POURQUOI L’IMC N’A-T-IL PAS ÉTÉ ABANDONNÉ ?

L’idée d’une mesure standardisée du poids a été introduite dans les années 1830 par le statisticien belge Adolphe Quételet, qui souhaitait quantifier le poids idéal de « l’homme normal ». Puis, dans les années 1950, les compagnies d’assurance vie ont commencé à estimer la masse grasse des personnes et leur risque de décès en comparant leur poids avec le poids moyen d’autres personnes de la même taille, du même âge et du même sexe. Enfin, dans les années 1970, le physiologiste Ancel Keys a publié une étude portant sur près de 7 000 hommes blancs en bonne santé, pour la plupart d’âge moyen, qui a donné naissance à ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de calcul de l’IMC.

Ce dernier a depuis été révisé afin de fournir des échelles différentes pour les enfants, ainsi que les adolescents, et d’ajuster les centiles sur la base de données démographiques plus récentes, mais le calcul de base reste le même, s’appliquant aussi bien aux hommes qu’aux femmes. En outre, les fourchettes pour la maigreur, le poids normal et l’obésité n’ont pas été mises à jour depuis des dizaines d’années.

L’une des raisons pour lesquelles l’IMC est encore largement utilisé est qu’il s’agit d’une mesure relativement simple à réaliser. Eleanna O. De Filippis, médecin et endocrinologue à la Mayo Clinic, indique que cela la rend facilement utilisable par les praticiens ne disposant pas de formation spécialisée.

Selon Fatima Cody Stanford, des valeurs extrêmement basses ou élevées de l’IMC peuvent constituer un indicateur de problèmes de santé potentiels mais celles autour de 25 à 30 sont difficiles à interpréter en l’absence d’autres données de santé.

LES DÉFICIENCES DE L’IMC

Utiliser l’IMC de manière exclusive pour évaluer l’état de santé pose de gros problèmes. Il ne permet pas de définir quels sont, dans le poids d’une personne, les pourcentages de masse grasse, musculaire ou osseuse. C’est pourquoi les athlètes musclés ont souvent un IMC élevé alors qu’ils possèdent peu de graisse corporelle, révèle Eleanna O. De Filippis. D’après Fatima Cody Stanford, il est également possible de présenter un IMC « normal » et de mauvais résultats d’examens médicaux, comme de l’hypertension artérielle ou un taux élevé de cholestérol.

Dans une étude de 2016 portant sur plus de 40 000 personnes aux États-Unis, les chercheurs ont comparé l’IMC à des résultats d’analyses médicales comme l’insulinorésistance, les marqueurs de l’inflammation, la pression artérielle, les taux de cholestérol et de triglycérides, ainsi que la glycémie. Presque de la moitié des personnes catégorisées comme étant en surpoids et près d’un quart de celles classées en obésité présentaient des résultats normaux. « 34 millions d’Américains considérés comme étant en surpoids en raison de leur IMC ont [d’excellents résultats médicaux] », avance A. Janet Tomiyama, l’autrice principale de l’étude.

D’autres problèmes se posent par ailleurs. Même si la composition corporelle peut varier en fonction de l’origine ethnique, de l’âge et du sexe d'un individu, les médecins utilisent la même formule dans le calcul de l’IMC pour tous les adultes, même si celle-ci a été conçue à partir de données provenant essentiellement d’hommes blancs. De ce fait, un nombre démesuré de personnes appartenant à des groupes marginalisés, en particulier les femmes noires, sont considérées à tort comme étant en mauvaise santé.

C’est pourquoi de nombreux médecins se détournent de l’IMC comme mesure de l’état de santé. Fatima Cody Stanford précise que, lorsqu’elle évalue l’état de santé des patients se présentant dans sa clinique, elle ne leur parle pas de l’IMC et n’en tient pas compte dans l’élaboration du programme personnalisé de soins. « Je veux obtenir une vue d’ensemble de votre état de santé, vous soigner dans votre globalité », assure-t-elle.

L’IMC PEUT CONTRIBUER À L’AUGMENTATION DE L’APPÉTIT ET AU STRESS

Il est également prouvé que le simple fait d’étiqueter une personne comme étant en surpoids ou obèse peut être préjudiciable. Les recherches de A. Janet Tomiyama suggèrent que lorsque des personnes sont stigmatisées en raison de leur poids, cela entraîne un pic d’augmentation du taux de cortisol, l’hormone du stress, qui elle-même a une influence sur l’appétit. Cela déclenche un « cercle vicieux » de consommation de nourriture et de stress, expose-t-elle.

Le cortisol peut également avoir des effets négatifs sur la plupart des systèmes de l’organisme, y compris le cœur et les organes. Par ailleurs, de nombreux patients diagnostiqués comme étant en surpoids ou obèses relatent que leurs symptômes ont été ignorés lors de la consultation, ajoute-t-elle.

Quant à savoir dans quelle mesure la stigmatisation et le stress contribuent à associer obésité et mauvais résultats de santé, les chercheurs énoncent qu’aucune étude ne s’est penchée sur la question. « C’est une bonne question », reconnaît A. Janet Tomiyama. « Mais il n’y a pas vraiment de réponse. »

L’AVENIR DE L’IMC

Selon Fatima Cody Stanford, si votre poids vous préoccupe, votre tour de taille ou votre rapport taille-hanches pourraient être de meilleurs indicateurs de votre état de santé. L’excès d’adiposité centrale, soit la graisse qui se trouve au niveau de l’abdomen, quel que soit le poids, est le type de graisse le plus fortement associé à des problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires.

L’indice de rondeur corporelle (IRC), qui ajoute le tour de taille aux calculs de taille et de poids de l’IMC afin d’estimer les pourcentages de graisse viscérale et de masse grasse totale, pourrait constituer une meilleure mesure. L’IRC s’est avéré meilleur que d’autres mesures pour estimer le risque de problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies rénales et le cancer. Une récente étude a montré que, sur une période de vingt ans, les groupes ayant l’IRC le plus faible et le plus élevé étaient significativement plus sujets au risque de décès. Ce qui, selon les auteurs, constitue une preuve que cet indice peut être utilisé comme outil de dépistage non invasif pour estimer le risque de mortalité.

Il existe également des outils plus perfectionnés que les médecins peuvent utiliser pour mesurer l’adiposité centrale, tels que l’IRM et le DEXA scan, mais la plupart des personnes ne peuvent accéder facilement à ces technologies.

En définitive, toutes ces mesures présentent des inconvénients et les experts pensent que l’IMC ne disparaîtra probablement pas de sitôt, du moins pas au cours de la prochaine décennie.

A. Janet Tomiyama estime qu’il est peut-être temps de se débarrasser complètement de nos pèse-personnes. « Si la santé est bonne, alors il n’est pas nécessaire de se préoccuper du poids ». Elle suggère plutôt de se concentrer sur une alimentation saine et sur l’exercice physique.