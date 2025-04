Le vrai super prédateur de la fin du Crétacé était un énorme crocodile

Il y a près de 75 millions d’années, le plus grand et le plus impressionnant des prédateurs nord-américains n’était pas un dinosaure, mais un crocodile. Deinosuchus, le « terrible crocodile » en grec, pouvait mesurer plus de 10 mètres de long et peser plus de 5 tonnes. Des marques de morsures retrouvées sur des os montrent que l'immense reptile attrapait et dévorait des dinosaures. Jusque-là, on ignorait cependant comment Deinosuchus avait pu atteindre une telle taille et devenir un prédateur aussi répandu.

Une étude publiée dans la revue scientifique Communications Biology affirme avoir trouvé la pièce manquante de ce puzzle : la place de Deinosuchus dans l’arbre généalogique du crocodile et sa tolérance potentielle aux eaux salées. « Nous souhaitions comprendre comment Deinosuchus était devenu un prédateur aussi efficace des zones humides du littoral nord-américain, pourquoi il était si énorme », explique Márton Rabi, paléontologue de l’université de Tübingen, en Allemagne, et co-auteur de ladite étude.

UNE NOUVELLE PLACE DANS L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DU CROCODILE

Les paléontologues étaient sur la trace de Deinosuchus depuis que deux dents fossilisées avaient été retrouvées en Caroline du Nord en 1858. Depuis le temps, des dents fossilisées du reptile, des parties de son armure osseuse, mais aussi de son crâne et de son squelette ont été retrouvées au Mexique, dans l'Utah, au Texas, dans le Montana, en Caroline du Sud, dans le New Jersey, entre autres, constellant les côtes préhistoriques de l’Amérique du Nord dans des roches vieilles de 72 à 82 millions d’années. Dans les landes des terres basses et les marais de l’Amérique du Nord du Crétacé, Deinosuchus observait et attendait que ses proies se trouvent à portée de mâchoire.

Les paléontologues ont catégorisé les trois espèces connues de Deinosuchus comme étant des alligatoridés, le large groupe qui rassemble nos alligators d’Amérique et de Chine modernes. Le museau large et arrondi de Deinosuchus fait penser aux alligators, plus qu’à d’autres crocodiliens, le groupe de reptiles qui inclut à la fois les crocodiles, les alligators et leurs cousins. C'est un indice de leur lien de parenté.

Après avoir une nouvelle fois analysé ces relations familiales, les chercheurs ont remis en question cette vue traditionnelle et recatégorisé l’énorme reptile. L’étude suggère que Deinosuchus appartiendrait plutôt à une ancienne lignée qui aurait émergé avant le dernier ancêtre commun des alligators et des crocodiles, avec des caractéristiques qui se retrouvent dans les deux groupes. Cela permettait au crocodile préhistorique d’habiter des eaux salées, comme les estuaires et le littoral océanique, à l'instar des crocodiles d’eaux salées que nous côtoyons de nos jours.

« Nous avons été surpris de découvrir que Deinosuchus n’était pas “un plus gros alligator” », confie Márton Rabi. Selon l’équipe de chercheurs, l’apparence du reptile relevait plus d’une convergence évolutive que d’un trait commun.