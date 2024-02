Expédition dans le labyrinthe de glace au sommet du mont Rainier

CARTOGRAPHIER LA GROTTE

Après l'ascension de 1870, des rapports d'alpinistes et de rares articles de recherche ont fourni des indications souvent contradictoires sur les grottes. Pour lever cette incertitude, de 1970 à 1973, une équipe s’est rendue dans les grottes avec l'équipement adéquat pour réaliser une carte précise des lieux. Ses membres ont documenté environ 1 800 mètres de couloir. Puis, entre 1997 et 1998, une autre équipe a grimpé dans les grottes, avec un équipement plus récent, et les a cartographiées à nouveau, cette fois-ci sur une distance d'environ 1 500 mètres.

Stenner et ses collègues pensaient pouvoir aller encore plus loin. Entre 2014 et 2017, leur équipe a mené plusieurs expéditions vers le sommet. L'expédition de 2017, qui comptait plus de quatre-vingts scientifiques et bénévoles, a été la plus importante de l'histoire du volcan.

Tous ceux qui sont montés ont fait une randonnée d'environ vingt-quatre kilomètres, gagnant 3 000 mètres d'altitude, avec un sac de trente kilos et en devant affronter des vents de 130 kilomètres à l'heure. Le travail ne s’est pas arrêté une fois arrivés au sommet.

« Les deux derniers kilomètres sont vraiment démoralisants. Vous arrivez à 4 000 mètres et vous réalisez qu'il vous en reste encore 600 à parcourir », raconte Lee Florea, géologue au Washington Geological Survey, qui a participé aux expéditions en tant que spéléologue. « À cette altitude, tout est difficile pour votre corps. »

Florea a perdu quelques ongles d'orteils dans les montées raides, et se souvient d’ampoules de la taille d'une balle de golf qui recouvraient les pieds d'un membre de l'équipe alors qu'un infirmier se précipitait pour sauver ce qu'il pouvait de la peau. « Ses pieds se sont pratiquement détachés dans sa botte », raconte Florea.

Une fois le camp installé, Stenner et son équipe ont transporté de petites stations d'arpentage dans les grottes afin de soigneusement mesurer les distances et triangulant les points pour créer une carte numérique. Pour apporter les nuances nécessaires, l'équipe dessinait à la main les détails et les corrections, comme l'avaient fait ses prédécesseurs.

Lors de leurs différents retours les années suivantes, certaines stations avaient disparu dans des crevasses ou s'étaient dégradées au point de ne plus fonctionner. La vapeur s'élevant des fumerolles bloquait parfois les lasers des instruments de celles qui étaient encore en place, les empêchant de mesurer quoi que ce soit.

« Le problème de ces grottes est qu'elles détruisent tout », explique Stenner.

Le travail effectué dans les petits couloirs du réseau de grottes a été particulièrement difficile. Certains libellés de cartes, tels que « Misery Crawl » (ramper en souffrance) et « Murphy's Law » (la loi de Murphy) témoignent de l'état d'esprit de l'équipe.

Stenner et son équipe ont également vécu des moments de grâce durant cette expédition. Après avoir passé d'interminables minutes à se traîner sur le fond déchiqueté du cratère, l’un de ses coéquipiers et lui sont finalement sortis par un trou dans la glace sur le côté du cratère. Au-dessous d'eux, le sommet des nuages s'étendait et la montagne jetait une ombre bleue sur le blanc.