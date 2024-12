Les religions changent au gré des nouvelles technologies

Si l’on se fie aux données démographiques, l’avenir de la religion aux États-Unis semble clair : celle-ci est sur le déclin.

Selon Gallup, 98 % des Américains croyaient en Dieu en 1952 ; ils n’étaient plus que 82 % en 2022. Dans une étude du Pew Research Center réalisée en 2023, 22 % des Américains s’identifiaient comme spirituels mais pas comme religieux ; en 2024, 28 % se décrivaient comme athées, agnostiques ou sans appartenance particulière, un groupe désigné par la mention « aucune [religion] ». En Amérique du Nord comme en Europe, des statistiques similaires témoignent de la chute du nombre de personnes affiliées à une organisation religieuse. Ces tendances sont en revanche assez différentes au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Amérique latine, où la religion ne cesse de croître.

La sœur Ilia Delio, professeure de théologie à l’Université Villanova, a observé de près les évolutions de la foi, des croyances et des perceptions. Et bien qu’elle connaisse les tendances, elle ne croit pas que la foi en Dieu soit en train de disparaître. « Elle n’a pas disparu, mais elle se manifeste d’une nouvelle manière, explique-t-elle. Cela modifie vraiment notre façon d’envisager le sujet de Dieu ou de la foi. »

La technologie (les smartphones, les réseaux sociaux, voire l’intelligence artificielle) nourrit en grande partie ces changements et modifie la façon dont on peut trouver des enseignements religieux, des personnes partageant les mêmes idées ou encore la façon dont on prie. Des robots-prêtres guident désormais par exemple les fidèles en quête de réponses à la Grande Question, et une église suisse a récemment présenté un Jésus sous forme d’IA dans l’un de ses confessionaux. Ces nouvelles méthodes consistant à atteindre les masses grâce à la technologie pourraient-elles donner lieu à un renouveau religieux ? L’avenir de la religion pourrait s’avérer bien plus étrange que ce que laissent supposer les données démographiques.

SUR TIKTOK, LA RELIGION VIENT À VOUS

Ces données laissent en effet deviner une histoire plus nuancée du futur des religions. Dieu et la religion semblent omniprésents dans le cyberespace. Depuis un ordinateur ou un téléphone, chacun peut facilement trouver une obédience ou une religion en accord avec ses valeurs, ou du moins un ensemble d’idées auquel on peut s’identifier. Il y a cinquante ans, si l’on avait des questions sur sa foi, l’on pouvait interroger son référent religieux ou un membre éminent de sa communauté. « Autrefois, on allait systématiquement voir le rabbin local pour lui poser une question. De nos jours, on ne va pas voir le rabbin du coin, on pose une question à Google », observe Pinchas Goldschmidt, président de la Conférence des rabbins européens.

Bien entendu, cette intrication entre technologie et religion n’a rien de nouveau. L’introduction de la presse d’imprimerie dans l’Europe du 15e siècle permit par exemple la production de livres en masse. De nouveaux groupes protestants s’en servirent pour répandre leurs idées révolutionnaires sur le christianisme alors que l’Église catholique cherchait à interdire les œuvres qu’elle considérait hérétiques. À l’ère de l’information sur Internet, « nous avons tout ici à notre disposition. Donc c’est comme la cueillette aux cerises. Si je n’aime pas, je ne prends pas. Si j’aime, je prends. »

Cette démocratisation du savoir est pleinement visible sur Internet et sur des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok et Douyin où pullulent vidéos brèves et hashtags tels que #diwali et #pâques. Bien que certains contenus soient créés par des personnes ayant une formation religieuse, la plupart sont produits par d’autres personnes animées par l’envie fervente de publier ou de se rapprocher de personnes ayant les mêmes valeurs. Les applications pour smartphone proposant d’apprendre à mieux prier, entre autres choses, se comptent par milliers. Il existe des applications qui permettent aux musulmans de localiser des lieux de prière, mais aussi des restaurants halal. Une application montre des moines bouddhistes exécutant pirouettes, sauts et saltos arrière défiant la gravité. « Vous avez désormais accès à des idées et à pratiques religieuses du monde entier auxquelles l’on n’avait pas vraiment accès auparavant », explique Robert Geraci, titulaire de la chaire Mary-Kent-Knight d’Études religieuses et culturelles au Knox College. « Cela vous offre une nouvelle perspective sur ce que vous, en particulier, percevez, quoi que vous perceviez d’ailleurs. »

ShanDien Sonwai LaRance, qui est d’ascendance hopie, tewa, navajo et assiniboine, a grandi dans l’ouest des États-Unis dans la tradition amérindienne de la Danse des cerceaux. Chez les Hopis, cette danse est une forme de prière et une façon de se rapprocher des esprits, et ShanDien Sonwai LaRance s’est donné pour mission de transmettre et d’expliquer cette coutume sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook.

Melinda Strauss a démarré en tant que bloggeuse sur la gastronomie casher et a découvert que le fait qu’elle soit une juive orthodoxe moderne intriguait le public. « Je me suis rendu compte que les gens ne connaissent vraiment rien sur les Juifs, ni sur nos coutumes ou nos lois. Donc j’ai commencé à répondre à des questions par le biais de vidéos, et ça a vraiment décollé. » Elle compte désormais 1,3 million d’abonnés sur TikTok et 156 000 sur Instagram.