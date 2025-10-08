TDAH chez l’adulte : les signaux à reconnaître et les outils de dépistage

Les signes étaient là, mais subtils. Dustin Chandler ne faisait jamais ses devoirs. À l’école, on le qualifiait de paresseux. Ce n’est que des années plus tard, lorsque sa mère, travaillant alors dans une clinique pédiatrique, constata la peine qu'il avait à rénover sa première maison, qu’elle eut une sorte de révélation. « Mon fils, je suis désolée », lui dit-elle. « Je pense que tu dois aller te faire tester pour le TDAH », le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.

Dustin Chandler a reçu un diagnostic officiel à l'âge de vingt-cinq ans. Il a alors appris que ce trouble du développement pouvait être transmis ; sa femme et lui commencèrent à observer leurs enfants. Comme son père, leur deuxième enfant, une fille, semblait être du genre calme et rêveuse. Elle aimait lire seule, puisqu’elle pouvait avancer à son propre rythme, et elle excellait lorsque son enseignante lui consacrait du temps en tête à tête. À l’école primaire, cependant, leurs inquiétudes s’accrurent lors d’un exercice de mathématiques où les élèves devaient résoudre le plus grand nombre de problèmes en une minute : elle travaillait trop lentement. En classe de CE1, elle a été diagnostiquée TDAH.

Bien que les médecins et les chercheurs ne soient toujours pas certains de la cause exacte du trouble, « la théorie prédominante », explique Stephen Rush, professeur de psychiatrie à l’Université de Cincinnati, « repose principalement sur la génétique et sur la biologie de ce qui se passe dans le cerveau et qui semble y être associé ». Les études montrent qu’environ 80 % du temps, il existe un composant génétique similaire chez les personnes atteintes de TDAH par rapport à celles qui ne le sont pas.