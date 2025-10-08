TDAH chez l’adulte : les signaux à reconnaître et les outils de dépistage
Les scientifiques ont identifié les caractéristiques que partagent les adultes atteints de TDAH, et révèlent de nouvelles stratégies d’adaptation pour les personnes vivant avec ce trouble.
Autrefois considéré comme une maladie de l’enfance, les chercheurs découvrent désormais que les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité semblent évoluer avec l’âge. Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui luttent déjà dans un monde plein de distractions ?
Les signes étaient là, mais subtils. Dustin Chandler ne faisait jamais ses devoirs. À l’école, on le qualifiait de paresseux. Ce n’est que des années plus tard, lorsque sa mère, travaillant alors dans une clinique pédiatrique, constata la peine qu'il avait à rénover sa première maison, qu’elle eut une sorte de révélation. « Mon fils, je suis désolée », lui dit-elle. « Je pense que tu dois aller te faire tester pour le TDAH », le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Dustin Chandler a reçu un diagnostic officiel à l'âge de vingt-cinq ans. Il a alors appris que ce trouble du développement pouvait être transmis ; sa femme et lui commencèrent à observer leurs enfants. Comme son père, leur deuxième enfant, une fille, semblait être du genre calme et rêveuse. Elle aimait lire seule, puisqu’elle pouvait avancer à son propre rythme, et elle excellait lorsque son enseignante lui consacrait du temps en tête à tête. À l’école primaire, cependant, leurs inquiétudes s’accrurent lors d’un exercice de mathématiques où les élèves devaient résoudre le plus grand nombre de problèmes en une minute : elle travaillait trop lentement. En classe de CE1, elle a été diagnostiquée TDAH.
Bien que les médecins et les chercheurs ne soient toujours pas certains de la cause exacte du trouble, « la théorie prédominante », explique Stephen Rush, professeur de psychiatrie à l’Université de Cincinnati, « repose principalement sur la génétique et sur la biologie de ce qui se passe dans le cerveau et qui semble y être associé ». Les études montrent qu’environ 80 % du temps, il existe un composant génétique similaire chez les personnes atteintes de TDAH par rapport à celles qui ne le sont pas.
Les scientifiques ont découvert que les personnes souffrant de ce trouble présentent des altérations particulières de la chimie du cerveau, leurs systèmes de dopamine et de noradrénaline étant déséquilibrés. Ces composés, fortement associés à la capacité à rester concentré, semblent s’épuiser plus rapidement. « La dopamine est responsable de la motivation, de la concentration et du traitement de la récompense », explique Frances Javier, psychiatre et directrice médicale du Neuro Wellness Spa à Marina del Rey, en Californie. « La noradrénaline est responsable de la vigilance, de l’attention et de l’éveil, et ce sont les deux principales cibles des médicaments stimulants utilisés contre le TDAH. »
La génétique joue probablement aussi un rôle dans les changements chimiques qui rendent plus difficile la régulation de l'attention, des émotions et des impulsions pour les personnes atteintes de TDAH. Nos cerveaux ont « une architecture polygénique », explique Stephen Rush. « Cela signifie qu’il existe des centaines de gènes potentiels contribuant chacun à de petits effets. Leur interaction, et la relation que ces gènes entretiennent, même avec l’environnement, façonne le risque d’un diagnostic de TDAH. »
Des études récentes dévoilent davantage les gènes impliqués dans le développement du trouble. Un article publié dans Nature Genetics a identifié de nombreux gènes associés au TDAH, dont beaucoup sont actifs durant le développement du cerveau. « Les études les plus récentes sur la génétique du TDAH ont identifié 27 variantes génétiques communes associées à la présence du trouble », déclare Sandra K. Loo, directrice de la neuropsychologie pédiatrique et professeure de psychiatrie à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA. « Le fait de posséder un plus grand nombre de ces variantes génétiques est probablement associé à un risque plus élevé de présenter un TDAH. »
La combinaison d’éléments contribuant à un cas individuel du trouble peut différer d’une personne à l’autre. « L’expression génétique est fortement influencée par l’environnement, ainsi que par l'interaction avec d’autres gènes », explique Frances Javier. « Ainsi, les influences physiques, chimiques, sociales et nutritionnelles peuvent varier considérablement, et cela peut affecter la manifestation du TDAH. »
Si Dustin Chandler semble avoir transmis ce trouble à au moins un de ses enfants, les chercheurs savent désormais que, pour certaines personnes, ce qui se passe pendant la grossesse ou peu après la naissance peut contribuer à l'installation dudit trouble. « Il existe de fortes associations avec le tabagisme maternel, l’obésité maternelle, la prééclampsie et l’utilisation de l’acétaminophène », explique Stephen Rush, bien que les preuves entourant l’usage de l’acétaminophène demeurent parcellaires.
Des recherches publiées dans le Journal of Child Psychology and Psychiatry suggèrent qu’une infection pendant la grossesse, en particulier une infection provoquant de la fièvre, constitue un facteur de risque, car la réponse immunitaire de la mère à une infection pourrait perturber le développement cérébral du fœtus. « Il existe également des études indiquant que septembre est un mois de naissance où le diagnostic de TDAH est plus fréquent chez les enfants », explique Frances Javier, « et l’idée est qu’il existe un risque accru d’exposition prénatale aux infections durant le premier trimestre, pendant les mois d’hiver, lorsque les infections sont plus courantes. »
Une autre théorie suggère que le pic de septembre n’est pas uniquement corrélé à une infection prénatale, mais pourrait aussi être lié aux dates limites d’inscription scolaire : les enfants plus jeunes pour leur niveau scolaire ont davantage de risques d’être diagnostiqués en raison d’une immaturité développementale.
Bien qu’il n’existe pas encore suffisamment de recherches pour comprendre l’influence exacte de certains facteurs environnementaux sur le développement du trouble, certaines corrélations sont fortes. Par exemple, des études ont montré un lien entre l’exposition au plomb chez les jeunes enfants et l’apparition de symptômes de TDAH. D’autres recherches ont également associé la présence de phtalates ou de bisphénol A (BPA), des produits chimiques présents dans les plastiques de consommation, au TDAH « Parmi les toxines, l’exposition à des niveaux élevés de plomb a été fortement associée au risque de TDAH », indique Sandra K. Loo.
Mais les associations entre la génétique et notre environnement ne sont toujours pas pleinement comprises. « De nombreux éléments contribuent à ces changements cérébraux », dit Stephen Rush, « et nous les appelons TDAH en raison des symptômes qu’ils provoquent. »
Pour Dustin Chandler, comprendre qu'il souffrait de TDAH a aidé sa famille à mieux gérer leur vie quotidienne. Il met aujourd’hui ses compétences pratiques à profit dans son travail de technicien et aime faire de la moto. Après le diagnostic de leur fille et plusieurs années passées dans le système scolaire, sa femme et lui ont choisi l’enseignement à domicile pour leur famille. Leur fille s'est épanouie, car cela lui permettait d’avancer à son propre rythme.
Aujourd’hui, c’est une adolescente, et ses matières préférées sont l’anatomie et la biologie. Elle se prépare à commencer un programme de soudure et semble vouloir suivre les traces de son père. Elle vient d’acheter une moto. « Quelle que soit la culture dans laquelle nous vivons, nous pouvons contribuer à la faire évoluer », estime Dustin Chandler, « pour qu’elle soit plus ouverte à la réalité de la nature humaine. »
Une version de cet article est à paraître dans le numéro de novembre 2025 du magazine National Geographic.