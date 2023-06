La "vallée de l'étrange" : pourquoi l'IA nous fait si peur

Dawid Ratajzyc, quant à lui, considère les deux entités comme identiques. En fait, il pense que tout agent intelligent, qu'il s'agisse d'un robot ou d'un chatbot, peut susciter des réactions de type « vallée de l’étrange ». Il cite une récente étude qui a montré que les simples chatbots d’interaction textuelle semblent moins effrayants que ceux qui comportent un avatar virtuel ressemblant à un être humain qui « parle » à l'utilisateur. Plus l'avatar ressemble à un être humain, plus le chatbot suscite un sentiment de répulsion.

Des études réalisées grâce à l’imagerie cérébrale ont montré que ces deux types d'interactions, les réponses automatiques et sensorielles par opposition aux interactions qui requièrent de penser et de réfléchir, utilisent des parties différentes du cerveau. Ainsi, nous pourrions davantage nous servir des parties analytiques de ce dernier dans les interactions sociales avec les robots qu'avec les humains.

L'IA EST-ELLE PERÇUE DIFFÉREMMENT SELON LES GÉNÉRATIONS ?

Nadine, le robot social, peut vous saluer et se souvenir des conversations que vous avez eues précédemment. Elle a été présentée au monde entier il y a près de sept ans et travaille dans une compagnie d'assurance à Singapour. Depuis février de cette année, 100 millions de personnes ont utilisé ChatGPT. Alors que nous interagissons de plus en plus avec les humanoïdes et l'IA, toujours plus réalistes, deviendront-ils moins étranges à nos yeux ?

Difficile à dire, selon Bilge Mutlu, professeur en sciences informatiques à l’université du Wisconsin-Madison. Alors que les chercheurs s'attendent à ce qu'une exposition répétée atténue la réaction de type « vallée de l’étrange », Bilge Mutlu affirme que, pour lui, ce sentiment n'a fait que s'accentuer.

Karl MacDorman pense lui aussi qu'il y a peut-être là quelque chose de générationnel. Il se souvient qu'en 2020, alors qu'il dévoilait Geminoid H1, l'androïde que le roboticien Hiroshi Ishiguro avait créé à partir de lui-même, un homme d'un certain âge est entré dans la salle et a demandé où se trouvait le robot alors qu'il se tenait juste à côté de lui.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L'AVENIR DES INTÉRACTIONS HOMME-ROBOT ?

Masahiro Mori proposait une solution simple pour éviter un sentiment du type « vallée de l’étrange » : ne pas construire de robots ressemblant à des humains. Néanmoins, aujourd’hui, de nombreux roboticiens comme Karl MacDorman ont décidé d’aller plus loin. Ils tentent de donner aux robots une apparence et un comportement plus humains, à la fois pour poser des questions fondamentales sur l'Homme et pour que les robots puissent s'intégrer de manière imperceptible dans notre vie.

Cela soulève toutefois des questions éthiques : jusqu’à quel point un humanoïde doit-il être humain ? Les gens doivent-ils savoir qu'ils interagissent avec un agent intelligent ? De quelle quantité d'informations une intelligence artificielle doit-elle disposer sur nous ?

Bilge Mutlu pense qu'il n'est pas nécessaire que tous les robots ressemblent et se comportent exactement comme des humains. Selon lui, nous devrions réfléchir attentivement à ce pourquoi nous utilisons des agents robotiques et les concevoir de manière appropriée.

Nous n'avons pas non plus besoin qu'ils prennent des décisions importantes que nous avons la capacité de prendre nous-mêmes, ajoute-t-il. Aujourd'hui encore, l'intelligence artificielle est utilisée pour traiter des demandes d'indemnisation et décider de mettre ou non des gens en prison. Il espère que les roboticiens et les chercheurs en intelligence artificielle se concentreront davantage sur le fait d’aider à restaurer ou dépasser les capacités humaines.