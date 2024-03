Le système des années bissextiles pourrait être modifié

« En réalité, le nombre de révolutions de la Terre autour de son axe, appelées jours, n'est aucunement lié au temps que met la Terre à faire le tour du soleil », explique John Lowe, qui a dirigé la division Time & Frequency (Temps et fréquence) du National Institute of Standards and Technology (NIST) (Institut national des normes et de la technologie, aux États-Unis) jusqu'à son départ à la retraite.