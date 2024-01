The Last of Us : ce champignon existe bel et bien (et coûte particulièrement cher)

LE CHAMPIGNON LE PLUS CHER DU MONDE

Presque 100 kilomètres plus loin, dans la ville de Yushu, alors qu’il est à peine huit heures, le marché de cordyceps déborde autant d’énergie qu’une salle des marchés boursiers. Les mains s’accrochent sous des serviettes, prêtes à négocier, des chuchots traversent la foule et les prix fluctuent de vendeur en vendeur, de minute en minute alors que chaque nœud de cette toile d’approvisionnement tente de gagner davantage de yuan par ver.

Les intermédiaires achètent les vers aux cueilleurs pour environ 5 euros et les revendent à des magasins établis à Yushu et dans d'autres centres urbains avec une marge de 10 à 20 %. De là, le processus est une machine bien huilée : les cordyceps sont nettoyés, comptés, triés et emballés dans des sacs sous vide avant d'être expédiés l'après-midi même. Pendant la haute saison, un seul courtier en vers peut acheter plus de 600 kilos de produit par jour, dépensant des dizaines de millions d’euros.

Lorsqu'ils arrivent dans les boutiques rutilantes de Pékin et de Shanghai, le prix d'un champignon chenille a au moins doublé. Il est plus probable de les trouver dans un centre commercial de luxe que dans une pharmacie. La valeur perçue de cette ressource est aujourd'hui si élevée qu'il est devenu un cadeau à la mode, à offrir quand on est reçu chez quelqu'un parmi l'élite chinoise. De manière contre-intuitive, la demande en cordyceps reste forte parce que les prix sont élevés.

Une vendeuse du quartier huppé de Wang Fu Jing, à Pékin, laisse entendre que ce qui attire les acheteurs est avant tout le statut social que leur confèrent les vers, plutôt que leurs prétendus effets sur la santé. Elle montre les différentes boîtes joliment décorées renfermant des chenilles mortes, protégées derrière une vitre.

Le prix des cordyceps de « haute qualité » dépend de la taille du champignon, de sa couleur, de sa symétrie, du rapport entre le pédoncule et le corps, de sa fraîcheur et de toute autre variable les rendant plus rares ou plus attrayants visuellement, et donc plus désirables. Les plus beaux sont vendus au kilogramme à des prix de plus de six chiffres, tandis que les spécimens plus laids sont susceptibles de se vendre à environ 37 000 euros le kilogramme. Les moins esthétiques sont réduits en poudre pour la fabrication de suppléments et d'additifs dans d'autres produits.

L'intérêt croissant des marchés occidentaux pour les médecines alternatives laisse également présager une hausse de la demande.