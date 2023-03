Tout comprendre sur : la planète Terre

Notre danse autour du soleil

La Terre tourne autour du soleil une fois tous les 365,25 jours. Comme notre calendrier ne compte que 365 jours, nous ajoutons un jour bissextile supplémentaire tous les quatre ans pour tenir compte de la différence.

Bien que nous ne puissions pas la sentir, la Terre se déplace sur son orbite à une vitesse moyenne de près de 30km par seconde. Pendant ce cycle, notre planète se trouve en moyenne à 150 millions de kilomètres du soleil, une distance que la lumière met environ huit minutes à parcourir. Les astronomes définissent cette distance comme une unité astronomique (UA), une mesure qui sert d'étalon cosmique.

La Terre tourne sur son axe toutes les 23,9 heures, définissant le jour et la nuit pour les habitants de sa surface. Cet axe de rotation est incliné de 23,4 degrés par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du soleil, ce qui nous donne les saisons. L'hémisphère incliné le plus près du soleil connaît l'été, tandis que l'hémisphère incliné à l'opposé connaît l'hiver. Au printemps et à l'automne, chaque hémisphère reçoit des quantités similaires de lumière. À deux dates spécifiques chaque année, appelées les équinoxes, les deux hémisphères sont éclairés de manière égale.

Plusieurs couches, plusieurs caractéristiques.

Il y a environ 4,5 milliards d'années, la gravité a poussé la Terre à se former à partir du disque gazeux et poussiéreux qui entourait notre jeune soleil. Au fil du temps, l'intérieur de la Terre - qui se compose principalement de roches silicatées et de métaux - s'est divisé en quatre couches.

Au cœur de la planète se trouve le noyau interne, une sphère solide de fer et de nickel d'une largeur de 1221 km et d'une température de 5426 degrés Celsius. Le noyau interne est entouré par le noyau externe, une ceinture de fer et de nickel liquide de 2253 km d'épaisseur. Au-delà du noyau externe se trouve le manteau, une couche de roche fondue visqueuse de 2900 km d'épaisseur sur laquelle repose la couche la plus externe de la Terre, la croûte. Sur terre, la croûte continentale a une épaisseur moyenne de 30 km, mais la croûte océanique qui forme le plancher océanique est plus fine (environ 4,8 km d'épaisseur) et plus dense.

Comme Vénus et Mars, la Terre possède des montagnes, des vallées et des volcans. Mais contrairement à ses sœurs rocheuses, près de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d'océans d'eau liquide d'une profondeur moyenne de 3,5 km. Ces masses d'eau abritent 97 % des volcans de la planète ainsi que la dorsale médio-océanique, une chaîne de montagnes massive de plus de 64 000 km de long.

La croûte terrestre et le manteau supérieur sont divisés en plaques massives qui s'entrechoquent au ralenti. Lorsque ces plaques entrent en collision, se déchirent ou glissent les unes sur les autres, elles donnent naissance à notre très active géologie. Les tremblements de terre grondent lorsque ces plaques s'accrochent et glissent les unes sur les autres. De nombreux volcans se forment lorsque la croûte du plancher océanique s'écrase et glisse sous la croûte continentale. Lorsque des plaques de croûte continentale entrent en collision, des chaînes de montagnes telles que l'Himalaya sont poussées vers le ciel.

Champs et gaz protecteurs

L'atmosphère terrestre est composée de 78 % d'azote, de 21 % d'oxygène et de 1 % d'autres gaz tels que le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et l'argon. Tout comme une serre, cette couverture de gaz absorbe et retient la chaleur. En moyenne, la température à la surface de la Terre est d'environ 14 degrés Celsius ; sans notre atmosphère, elle serait de -17 degrés Celsius. Au cours des deux derniers siècles, l'homme a ajouté suffisamment de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour augmenter la température moyenne de la Terre de 1 degré Celsius. Cette chaleur supplémentaire a modifié les régimes climatiques de la Terre de plusieurs façons.

L'atmosphère ne fait pas que nourrir la vie sur Terre, elle la protège également : Elle est suffisamment épaisse pour que de nombreuses météorites se consument avant l'impact à cause de la friction, et ses gaz - comme l'ozone - empêchent les rayons ultraviolets nocifs pour l'ADN d'atteindre la surface. Mais malgré tout ce que fait notre atmosphère, elle est étonnamment mince. Quatre-vingt-dix pour cent de l'atmosphère terrestre se trouve dans un rayon de 15 km autour de la surface de la planète.