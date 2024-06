Dans les tunnels de feu : un voyage au centre de la Terre

Le spéléologue me tend un casque, vérifie nos réserves d’eau et se dirige vers une clôture où un panneau nous avertit de ne pas nous aventurer plus loin. La route qui nous a menés jusqu’ici s’interrompt brusquement, ensevelie sous une couche de lave. C’est un peu comme si nous laissions derrière nous la civilisation.

On trouve des tunnels de lave sur presque toute la planète –partout où une activité volcanique est, ou a été, enregistrée. À la différence des grottes « classiques », façonnées durant des millions d’années, ces cavités se forment en un instant géologique. Pour autant, tous les volcans ne créent pas des tunnels de lave. Pour cela, l’éruption doit durer assez longtemps et expulser une quantité suffisante de lave. De plus, celle-ci doit être assez chaude et avoir les bonnes caractéristiques physico-chimiques pour rester fluide. Enfin, elle doit dévaler une pente, et ce, à la bonne vitesse.

À environ 985 °C, la lave pahoehoe – « lisse», en hawaïen– peut s’écouler. « C’est le même mot qui est employé pour désigner une mer calme », me fait remarquer Octavio Fernández Lorenzo. Je me la représente très précisément. Une mer de lave incandescente et visqueuse, qui coule et se déverse sur les pentes du volcan. Au contact de l’air, la couche supérieure se refroidit et commence à se solidifier ; la croûte qui se forme constitue la voûte du tunnel. Sous ce couvercle thermiquement isolé, la lave continue de se répandre sans entrave sur des kilomètres. Quand l’éruption se calme et que les chenaux se vident, il en résulte un labyrinthe souterrain de conduits séparés de la surface par la seule croûte volcanique.