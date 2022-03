En avril sur National Geographic

Hazen Audel relève le défi le plus difficile de sa vie, en se frayant un chemin à travers 500 miles d'Amazonie inexplorée en utilisant uniquement des méthodes de survie traditionnelles. Il affronte une succession d'environnements sauvages parmi les plus extrêmes de la planète et, à l'approche de la saison des pluies, il doit atteindre la côte atlantique avant d'être piégé par les inondations.