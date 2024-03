En 2024, la saison cyclonique s’annonce particulièrement active

Comme nous l'explique Alex DaSilva, prévisionniste des ouragans pour AccuWeather , le cisaillement vertical se produit lorsque le vent change de direction et de vitesse à différentes altitudes dans l'atmosphère. Ce phénomène affecte les cyclones tropicaux, poursuit-il, car ces tempêtes « ont besoin d'une structure nuageuse haute et droite dans l'atmosphère. Cependant, lorsque le cisaillement est important et que les vents varient fortement avec l'altitude, ils dispersent ces nuages et les empêchent de grandir à la verticale, faisant ainsi obstacle à l'intensification des systèmes tropicaux. »

Sur une période allant de trois à sept ans, les eaux de la partie est et centrale de l'océan Pacifique sud se réchauffent et se refroidissent en alternance sous l'effet d'un phénomène climatique récurrent appelé El Niño–Oscillation australe (ENSO). Pendant un phénomène El Niño, les températures de surface de l'est du Pacifique augmentent et cette augmentation affecte la trajectoire du courant-jet Pacifique, qui apporte alors un climat plus sec et plus chaud dans le nord des États-Unis et le Canada, mais des conditions plus humides sur la côte du Golfe et le sud-est des États-Unis.