L'accouplement de mantes fleurs asiatiques est à haut risque pour le mâle
Si la femelle a faim, elle n'hésite pas à dévorer son partenaire une fois l'accouplement terminé.
Un papillon aux nuances automnales composé de feuilles de rhododendrons.
Pour cette fourmi, l'artiste a utilisé des bourgeons de lis d'un jour associés aux feuilles et aux tiges de fleurs sauvages.
Un kabutomushi, ou scarabée-rhinocéros japonais, esquissé à l'aide de fleurs d'alstrœmères.
Un autre scarabée-rhinocéros japonais, réalisé cette fois avec des fleurs de prunier.
C'est avec des pommes et des aiguilles de pin que l'artiste a donné naissance à ce papillon lune.
Après avoir reçu un colis de gypsophiles et de tiges d'œillets communs en provenance d'un fleuriste de l'Équateur, l'artiste a créé ce capricorne.
Les lucanes sont un symbole culturel au Japon, pays natal de l'artiste Raky Inoue. En hommage, Inoue a cueilli toutes les nuances de vert qu'il a pu trouver dans son jardin de Montréal.