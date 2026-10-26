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L'accouplement de mantes fleurs asiatiques est à haut risque pour le mâle

Si la femelle a faim, elle n'hésite pas à dévorer son partenaire une fois l'accouplement terminé.

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