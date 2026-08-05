Mississippi : les éphémères, ces insectes dont l'espérance de vie ne dépasse pas une journée

Les longues et fines pattes de ce coléoptère lui permettent d'atteindre des vitesses incroyables, que ce soit pour poursuivre une proie ou fuir un prédateur. En Australie, une espèce de moins de 3 centimètres de long peut courir jusqu'à 2,5 mètres par seconde, ce qui en fait l'un des insectes les plus rapides du monde.