Mississippi : les éphémères, ces insectes dont l'espérance de vie ne dépasse pas une journée
À peine ont-ils éclos que les éphémères se mettent en quête d'un partenaire pour se reproduire. À la tombée du jour, les cadavres gisent en nombre à la surface du Mississippi.
D'autres créatures possèdent également des adaptations surprenantes qui leur permettent de s'épanouir dans leur environnement. Lorsqu'il est menacé, cet insecte dispose d'une défense explosive : il produit une réaction chimique interne qui libère un liquide brûlant et irritant qui peut atteindre les 100 °C. Il pulvérise ce liquide par l'arrière pour repousser ses prédateurs.
La seule araignée à vivre toute sa vie sous l'eau recueille des bulles d'air à la surface à l'aide de ses poils abdominaux et les transporte jusqu'à une « cloche de plongée » fabriquée en soie tissée. La cloche lui sert également de branchie, transférant l'oxygène présent dans l'eau pour assurer un approvisionnement continu en air.
Les longues et fines pattes de ce coléoptère lui permettent d'atteindre des vitesses incroyables, que ce soit pour poursuivre une proie ou fuir un prédateur. En Australie, une espèce de moins de 3 centimètres de long peut courir jusqu'à 2,5 mètres par seconde, ce qui en fait l'un des insectes les plus rapides du monde.
Plutôt que d'utiliser une toile, cette araignée sauteuse traque ses proies et se jette sur elles avec une incroyable précision. Comme la plupart des araignées, elle possède huit yeux qui lui permettent d'avoir une vision à 360 degrés. Ce sont cependant les deux yeux orientés vers l'avant qui lui permettent d'avoir une vision des couleurs en haute résolution.
Lorsqu'elle pond des œufs sous l'eau, la femelle zygoptère (ou demoiselle) peut survivre jusqu'à 90 minutes en respirant de l'air enfermé dans une bulle situé autour de son corps. Lorsqu'elle refait surface, elle bouge son abdomen à plusieurs reprises pour attirer les mâles en quête d'accouplement afin qu'ils l'aident à sortir de l'eau.