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Mississippi : les éphémères, ces insectes dont l'espérance de vie ne dépasse pas une journée

À peine ont-ils éclos que les éphémères se mettent en quête d'un partenaire pour se reproduire. À la tombée du jour, les cadavres gisent en nombre à la surface du Mississippi.

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