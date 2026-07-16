La tortue alligator, redoutable reptile qui essaime le lit du Mississippi
Peu mobile et dotée d'un sens de l'orientation approximatif, cette tortue à la mâchoire redoutable agite sa langue comme un leurre pour appater ses proies.
Une tortue géante à carapace molle du Fleuve Bleu mâle (Rafetus swinhoei) au zoo de Suzhou, dans la province du Jiangsu en Chine.
Cette tortue géante est le seul mâle en captivité. Au Vietnam, un mâle à l'état sauvage est surveillé de près.
Cette tortue géante femelle est la dernière de son espèce à pouvoir pondre des œufs. Les défenseurs de l'environnement espèrent lui trouver un nouveau partenaire dans le fleuve rouge de la province chinoise de Yunnan.
Cette femelle a subi à quatre reprises une insémination artificielle qui n'a donné aucun œuf fertile.