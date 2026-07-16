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La tortue alligator, redoutable reptile qui essaime le lit du Mississippi

Peu mobile et dotée d'un sens de l'orientation approximatif, cette tortue à la mâchoire redoutable agite sa langue comme un leurre pour appater ses proies.

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