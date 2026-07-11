Animaux

Comment les chiens de prairie échappent-ils à leurs prédateurs ?

Les colonies de chiens de prairie restent sur le qui-vive : dès qu'un coyote s'approche de trop près, ils émettent des cris qui alertent leurs congénères sur la taille de l'intrus et la distance à laquelle il se trouve.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Animaux02:02

Quand un aigle royal fond sur un chien de prairie

Cet aigle royal, un des plus gros rapaces au monde, a choisi pour proie un chien de prairies. Mais difficile de passer inaperçu avec des ailes de plus de 2,5 mètres d'envergure.

  • Animaux
  • Chien de prairie
  • Prédateur
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Mammifères
  • Rongeurs
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:06

Un ourson grimpe au sommet d'un arbre où se trouvent deux chasseurs

Animaux
02:45

Les ratons laveurs chassent... au toucher

Animaux
01:50

Ce dindon tente de séduire une femelle

Animaux
02:16

Quelles couleurs les requins distinguent-ils à la surface de l'eau ?

Animaux
01:22

Cet homme a été attaqué deux fois par un requin

Animaux
03:43

Le black-bass à grande bouche, un poisson à la mâchoire extensible

Animaux
03:03

Le tétra vampire, un poisson à la mâchoire impressionnante

Animaux
03:38

Australie : à Brisbane, les requins-bouledogues pullulent près des côtes

Animaux
03:06

Le dourado : un imposant prédateur d'eau douce à la robe dorée

Animaux
01:24

La migration éphémère des papillons monarques

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.