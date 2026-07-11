Comment les chiens de prairie échappent-ils à leurs prédateurs ?
Les colonies de chiens de prairie restent sur le qui-vive : dès qu'un coyote s'approche de trop près, ils émettent des cris qui alertent leurs congénères sur la taille de l'intrus et la distance à laquelle il se trouve.
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