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Le black-bass à grande bouche, un poisson à la mâchoire extensible

Vivant dans les mangroves floridiennes, ce poisson se nourrit essentiellement de petits poissons, de batraciens, mais aussi de bébés alligators.

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