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Floride : le crotale diamantin vit tout près de l'Homme

Ce serpent venimeux semi-aquatique passe la plupart de son temps entre l'eau et les fourrés des régions côtières, à quelques mètres des plages touristiques.

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