L'échide carénée : un petit serpent qui sévit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique
Ce serpent est capable de tuer des proies bien plus grandes que lui. Les survivants de sa morsure y laissent souvent un de leurs membres.
Une couleuvre rouge des bambous, ou Oreocryptophis porphyraceus vaillantii, issue d'une collection privée.
Une vipère à cornes, Bitis cornuta.
Un serpent oriental, Ahaetulla prasina, au zoo de Singapour.
Un boa Bothrochilus boa, endémique de l'archipel Bismarck en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Une vipère cornue européenne, Vipera ammodytes ammodytes, au zoo de Saint Louis.
Une couleuvre rouge des montagnes, Oreocryptophis porphyraceus coxi, au Miller Park Zoo.
Un bongare candide, Bungarus candidus, au zoo du conté de Sedgwick.
Deux couleuvres à nez feuille, Langaha madagascariensis, endémique de Madagascar.
Un python vert, Morelia viridis, au zoo de Riverside.
Un crotale à taches rouges, Trimeresurus jerdonii xanthomelas, au zoo de Fort Worth.
Un faux-corail de Nelson, Lampropeltis triangulum nelsoni.
Un Crotalus willardi willardi, au zoo de Saint Louis.
Un Thamnophis sirtalis infernalis.
Une couleuvre rouge des bambous, Oreocryptophis porphyraceus pulchra, collection privée.
Un serpent rat japonais, Elaphe climacophora, à Pet Paradise.
Un serpent à nez plat tricolore, Lystrophis pulcher, collection privée.
Un serpent corail du Texas, Micrurus tener, atteint d'une mutation colorée à motif, au zoo de Houston. Habituellement, cette espèce a des bandes colorées sur le corps et non des points.
Une couleuvre mince, Thamnophis sauritus sauritus, au National Mississippi River Museum and Aquarium in Dubuque, dans l'Iowa.
Un serpent à flanc noir, Thamnophis cyrtopsis ocellatus, issu d'une collection privée à Saint Jean de Bournay, France.
Une couleuvre rouge des bambous, Oreocryptophis porphyraceus laticincta, issue d'une collection privée à Saint Jean de Bournay, France.
Une couleuvre à nez mince de Santa Cruz, Pituophis catenifer pumilus, au zoo de Santa Barbara.
Un Bothriechis lateralis.