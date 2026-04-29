Le boomslang : ce petit serpent à l'allure innocente est en réalité un véritable tueur
Armé de minuscules crochets, ce serpent est celui qui inflige la morsure la plus venimeuse d'Afrique à dose égale de venin.
PHOTOGRAPHIE DE Mike Guzman
Un python arboricole vert, natif des forêts pluviales de Nouvelle-Guinée et du nord-est de l'Australie, émerge de sa coquille. La plupart des serpents naissent avec une seule dent située à l'extrémité de leur museau et appelée dent de délivrance ou diamant. Ils l'utilisent pour briser les différentes couches de leur œuf résistant et s'en extraire. Ils la perdent lors de leur première mue. Cependant, 30 % des serpents donnent naissance à des petits vivants. Les serpents ovipares vivent généralement dans les climats plus chauds qui permettent l'incubation de leurs œufs.
PHOTOGRAPHIE DE Mike Guzman
Maladroit sur terre mais très agile dans l'eau, l'anaconda vit dans les marécages et les forêts tropicales d'Amérique du Sud. L'anaconda jaune (ci-dessus) est plus petit que l'anaconda vert (le plus grand serpent au monde en terme de poids), mais peut tout de même atteindre les 4,60 m. Avec leur mâchoire flexible et leur corps musculaire, ces constricteurs non venimeux tuent leur proie en la serrant puis l'avalent toute entière, que ce soit un oiseau, une tortue ou un cerf.
De manière générale, le cobra royal évite l'Homme, mais lorsqu'il est pris au piège, il peut libérer suffisamment de venin pour tuer 20 personnes. Ils peuvent également avancer en regardant dans les yeux une personne de 1,80 m, un tiers de leur corps élevé au-dessus du sol. On les trouve en Inde, dans le sud de la Chine et dans le Sud-est asiatique. Les cobras royaux sont les seuls serpents au monde à fabriquer un nid pour leurs œufs.
Bien souvent de couleur rouille et jaune pour se fondre dans le paysage de roche et de sable qui les entoure, les vipères de la mort d'Australie occidentale attirent leur proie en agitant l'extrémité fine et noire de leur queue. Lorsqu'un lézard approche, le serpent frappe et délivre un puissant venin. L'Australie abrite 17 espèces de serpents parmi les plus venimeuses au monde, notamment la vipère de la mort, mais au bout du compte, les serpents ne sont responsables que d'une mort ou deux par an.
Même si certains serpents passent l'hiver regroupés dans des tanières, ils vivent largement dispersés le reste de l'année, ce qui rend difficile leur reproduction ou leur alimentation. Pour survivre, les serpents ont développé une langue fourchue au cours de leur évolution. Ils l'utilisent pour capter des molécules odorantes qu'ils analysent ensuite à l'aide d'organes dédiés afin de déterminer s'ils s'approchent d'une source de nourriture ou d'un ennemi mortel. Les serpents mâles peuvent également savoir si une femelle serpent est de la même espèce, si elle est prête à s'accoupler et, d'après l'intensité de l'odeur sur chaque fourche, dans quelle direction elle se déplace.
Baptisé ainsi en raison de l'intérieur de sa bouche, le mamba noir attaque en frappant à plusieurs reprises avec ses crochets venimeux. Considéré par beaucoup comme le serpent le plus létal au monde, il continue de prendre des vies humaines dans ses habitats natifs du sud et de l'est de l'Afrique malgré le développement d'un anti-venin. Habitant des collines rocheuses et des prairies, le mamba noir est également l'un des serpents les plus rapides au monde et peut atteindre la vitesse de 20 km/h.
Le serpent à lunettes doit son nom au motif dessiné sur sa coiffe déployée (voir ci-dessus). Chez les serpents, il partage avec la vipère de Russel le triste palmarès du plus grand nombre de victimes humaines. Tous deux sont très venimeux et évoluent au milieu de vastes ensembles de populations en Asie du Sud-Est. Les cobras à lunettes mangent des rats, des volailles ou des grenouilles et n'hésitent pas à pénétrer dans les foyers lorsqu'ils chassent.
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Le cobra cracheur du Mozambique peut expulser du venin à près de 2,40 m. Il crache dans n'importe quelle position, surélevé ou au sol, et vise souvent les yeux. Sans traitement, son venin peut rendre aveugle. Considéré comme le serpent le plus dangereux après le mamba, le cobra cracheur fait parfois semblant d'être mort pour éviter d'être molesté.
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Bien qu'il soit toujours pratiqué en Inde, dans d'autres régions asiatiques et en Afrique du Nord, le métier de charmeur de serpent a peu à peu disparu ces dernières années en raison des lois sur la protection de la faune et d'une sensibilisation du grand public à propos des reptiles. Les serpents conservés par les charmeurs subissent parfois une ablation de leurs crochets, de leur appareil venimeux et leur gueule peut être cousue pour rester fermée. Pendant leur « danse », les serpents réagissent aux mouvements et à la forme de la flûte du charmeur plutôt qu'à sa musique ; ces animaux étant pratiquement sourds.
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