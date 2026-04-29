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Le boomslang : ce petit serpent à l'allure innocente est en réalité un véritable tueur

Armé de minuscules crochets, ce serpent est celui qui inflige la morsure la plus venimeuse d'Afrique à dose égale de venin.

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