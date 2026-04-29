Le boomslang : ce petit serpent à l'allure innocente est en réalité un véritable tueur

Même si certains serpents passent l'hiver regroupés dans des tanières, ils vivent largement dispersés le reste de l'année, ce qui rend difficile leur reproduction ou leur alimentation. Pour survivre, les serpents ont développé une langue fourchue au cours de leur évolution. Ils l'utilisent pour capter des molécules odorantes qu'ils analysent ensuite à l'aide d'organes dédiés afin de déterminer s'ils s'approchent d'une source de nourriture ou d'un ennemi mortel. Les serpents mâles peuvent également savoir si une femelle serpent est de la même espèce, si elle est prête à s'accoupler et, d'après l'intensité de l'odeur sur chaque fourche, dans quelle direction elle se déplace.

Tim Lamán PHOTOGRAPHIE DE