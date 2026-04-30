La vipère de Russell : un serpent qui peut injecter la moitié de sa réserve de venin en une morsure
Cette vipère frappe et se retire aussitôt, laissant le venin nécroser les tissus de ses proies, attaquer directement les reins et bloquer le système nerveux.
Cette vipère à cils de Hussain (B. hussaini) est jaune et orange avec des touches de violet.
Ce serpent de couleur violette, grise, lavande et pervenche est une vipère à cils de Khwarg (B. khwargi).
Ce serpent jaune et orange aux yeux verts est une vipère à cils de Rahim (B. rahimi).
Ce serpent brun-gris foncé à tête pointue est une vipère à cils de Shah (B. rasikusumorum).
Ce serpent brun à motifs et aux yeux rouges est une vipère de Klebba (B. klebbai).
La Bothriechis klebbai, que l'on trouve dans les forêts de nuages et les plantations de café de la Cordillère orientale en Colombie, est l'une des cinq espèces de vipères à cils récemment découvertes alors qu’on croyait qu’elles constituaient une seule et même espèce.
Les vipères à cils se déclinent en de nombreuses teintes vibrantes. Celle-ci, de couleur rouge, est connue sous le nom de Bothriechis nigroadspersus et est originaire de l'île Escudo de Veraguas, au large de la côte caraïbe du Panama.