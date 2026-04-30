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La vipère de Russell : un serpent qui peut injecter la moitié de sa réserve de venin en une morsure

Cette vipère frappe et se retire aussitôt, laissant le venin nécroser les tissus de ses proies, attaquer directement les reins et bloquer le système nerveux.

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