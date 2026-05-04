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Le mamba noir et le mamba vert possèdent le venin le plus foudroyant au monde

De la cime des arbres aux sols de la savane, le mamba est le serpent le plus dangereux d'Afrique, avec une morsure venimeuse capable de tuer 15 humains.

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