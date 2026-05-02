Le venin de la vipère heurtante digère les proies avant qu'elles ne finissent englouties
Ce serpent lourd au venin cytotoxique compte sur la rapidité de ses attaques pour tuer ses proies, qui une fois mordues, voient leurs tissus se désintégrer très rapidement.
Cette vipère à cils de Hussain (B. hussaini) est jaune et orange avec des touches de violet.
Ce serpent de couleur violette, grise, lavande et pervenche est une vipère à cils de Khwarg (B. khwargi).
Ce serpent jaune et orange aux yeux verts est une vipère à cils de Rahim (B. rahimi).
Ce serpent brun-gris foncé à tête pointue est une vipère à cils de Shah (B. rasikusumorum).
Ce serpent brun à motifs et aux yeux rouges est une vipère de Klebba (B. klebbai).
La Bothriechis klebbai, que l'on trouve dans les forêts de nuages et les plantations de café de la Cordillère orientale en Colombie, est l'une des cinq espèces de vipères à cils récemment découvertes alors qu’on croyait qu’elles constituaient une seule et même espèce.
Les vipères à cils se déclinent en de nombreuses teintes vibrantes. Celle-ci, de couleur rouge, est connue sous le nom de Bothriechis nigroadspersus et est originaire de l'île Escudo de Veraguas, au large de la côte caraïbe du Panama.