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Le venin de la vipère heurtante digère les proies avant qu'elles ne finissent englouties

Ce serpent lourd au venin cytotoxique compte sur la rapidité de ses attaques pour tuer ses proies, qui une fois mordues, voient leurs tissus se désintégrer très rapidement.

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