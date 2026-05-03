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Le taïpan : un serpent dont la morsure peut terrasser 100 hommes adultes

Vivant dans l'aridité extrême de l'outback australien, où les proies se font très rares, le taïpan ne peut pas se permettre de râter ses attaques. Il est aidé par son venin, le plus puissant de tous les serpents à dose égale.

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