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Floride : une espèce invasive de poissons présente-t-elle un danger pour les espèces locales ?

Le poisson à tête de serpent est originaire d'Asie. Très agressif, il se reproduit en masse dans les canaux du sud de la Floride, ce qui préoccupe les experts.

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