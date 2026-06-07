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Les esturgeons prolifèrent au large des côtes de l'Oregon

Cette espèce récemment protégée est de retour en nombre depuis près de vingt ans. Des spécimens grands de plus de 6 mètres peuvent également être trouvés.

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