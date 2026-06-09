Au large de l'Île du Prince Édouard vivent des poissons titanesques
Les thons écument ces eaux riches en poissons exotiques, certains spécimens peuvent atteindre près de 400 kg.
Ces poissons appartiennent à l'espèce vulnérable Etheostoma wapiti, elle-même comprise dans la famille des percidae. On les trouve en Alabama et dans le Tennessee.
Ces poissons appartiennent à l'espèce menacée Etheostoma boschungi du groupe des perciformes qui comprend 145 espèces.
Ce Noturus funebris a été recueilli dans la Yellow River en Floride.
Ce lépisosté osseux (Lepisosteus osseus) vit au Gavins Point National Fish Hatchery and Aquarium dans le Dakota du Sud.
Le poids du marigane noire (Pomoxis nigromaculatus), comme celui-ci, peut dépasser les 2 kg.
La truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) du nord des Appalaches est une espèce proche des ombles Arctique.
Les Pteronotropis signipinnis vivent dans les cours de faible profondeur, généralement moins d'un mètre.
Le Percina aurora est une espèce menacée d'extinction ; on la retrouve dans la rivière aux Perles de Louisiane et dans le Mississippi.
Le Lepomis punctatus est surnommé en anglais « stumpknocker » (cogneur de souches, ndlr) en raison de son affinité avec le bois submergé.
Les poissons-scie grandents (Pristis microdon) comme celui-ci sont considérés en danger critique extinction.
Parents du poisson-chat, les Noturus crypticus sont une espèce en danger critique d'extinction. Seuls trois d'entre eux ont été aperçus depuis l'an 2000, dans le Tennessee.
La truite fardée (Oncorhynchus clarkii) se présente sous deux formes, l'une vivant en eau douce et l'autre capable de migrer vers l'océan.
Les Galaxias olidus comme celui-ci évoluent généralement dans les eaux du sud-est de l'Australie.
Les Cyprinodon macularius sont apparentés aux guppies et ils excellent dans le contrôle des populations de moustiques en mangeant leurs larves.
Les Noturus lachneri sont une espèce rare de poissons de ruisseaux native de l'Arkansas.
Le tête-de-serpent (Channa micropeltes) est une espèce invasive pour les États-Unis, probablement introduits après avoir été importés d'Asie.
Les Etheostoma chienense appartiennent à la famille des percidae et peuplent uniquement le Bayou de Chien, un cours d'eau du Kentucky, aux États-Unis.