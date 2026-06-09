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Au large de l'Île du Prince Édouard vivent des poissons titanesques

Les thons écument ces eaux riches en poissons exotiques, certains spécimens peuvent atteindre près de 400 kg.

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