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Le dourado : un imposant prédateur d'eau douce à la robe dorée

En Bolivie, ce poisson est considéré comme le roi des rivières. Pour le trouver, les pêcheurs suivent ses proies qui remontent le lit d'un cours d'eau.

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