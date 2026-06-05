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Floride : les requins bordés attaquent-ils davantage pendant leur migration ?

Au début de l'été et à l'automne, lors des saisons de migration, les jeunes requins bordés abondent près des côtes floridiennes. Curieux de leur environnement, il leur arrive de mordre les baigneurs.

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