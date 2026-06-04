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Dans le Golfe du Mexique, le requin-bouledogue est à l'origine de violentes attaques

Les requinologues mesurent la puissance de sa morsure grâce à un bloc de gélatine. Bien que ses attaques soient redoutables, les récents incidents concernant l'Homme ne furent pas mortels.

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Grand et agressif, le requin-bouledogue est connu comme une des espèces de requins les plus dangereuses pour l'Homme. Mais face à un crocodile marin, l'issue du combat est incertaine.

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