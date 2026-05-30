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Certains requins peuvent-ils avoir une personnalité plus agressive ?

Une équipe de requinologues cherche à savoir ce qui a pu provoquer la morsure d'un plongeur dans un aquarium. Ils en viennent à la conclusion que certains requins peuvent être plus agressifs que d'autres.

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