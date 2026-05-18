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Un père alerte ses filles de la présence d'un requin près d'elles

Alors que ses trois filles jouent près du rivage, ce père leur ordonne de sortir de l'eau. L'une d'entre elles refuse et se fait mordre à la jambe...

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