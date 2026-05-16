Le squalelet féroce : un requin à la terrible morsure
Observable de nuit au large des côtes hawaïennes, ce petit requin inflige de larges et profondes morsures circulaires à ses proies.
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Grand requin blanc Gansbaai, Afrique du Sud
PHOTOGRAPHIE DE National Geographic Creative
Requin bleu Block Island, Rhode Island
Ange de mer Ange de mer du Pacifique. Île de Santa Catalina, Californie
Requin pèlerin Cape Cod, Massachussetts
Requin à pointes noires Atoll d’Aldabra, Seychelles
Requin Plat-Nez Afrique du Sud
Requin cuivre Îles Galápagos
Roussette Roussette d’eaux profondes. Îles Galápagos, Equateur
Squalelet féroce Spécimen photographié au Muséum Bishop, Oahu, Hawaï
Requin-chabot ocellé Baie de la Milne, Papouasie-Nouvelle Guinée
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Requin-lézard Ce requin-lézard a été trouvé par un pêcheur à Numazu, au Japon. Vivant à près de 600 mètres de profondeur, il est très rare de rencontrer l’un de ces requins. Le requin a ensuite été transporté au parc marin d’Awashima.
PHOTOGRAPHIE DE Awashima Marine Park, Getty Images
Grand requin blanc Île Guadalupe, Mexique
Grand requin blanc Sud des Îles Neptune, Australie
Requin-marteau Grand requin-marteau. Bahamas
Requin-citron Bahamas
Requin-taupe Requin-taupe bleu. Californie
Requin-nourrice Récif Lighthouse, Belize
Requin longimane Bahamas
Le Requin dormeur de Port-Jackson Baie de Jervis, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
Squale bouclé du Pacifique Las Gemelas, Costa Rica
Requin-taureau Archipel d'Ogasawara
Requin gris Îles Hawaï
Requin soyeux Jardines de la Reina, Cuba
Requin-tigre Afrique du Sud
Requin-tigre Bahamas
Requin-baleine Péninsule du Yucatán, Mexique
Requin-baleine Australie-Occidentale
Requin-tapis Requin-tapis barbu. Friwinbonda, Îles Raja Ampat, Indonésie
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy
Requin-zébré Îles Ad Dimaniyat, Oman
PHOTOGRAPHIE DE Norbert Probst, Image Broker, Alamy